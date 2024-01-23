Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Trabzonspor, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını sürdürdü

        Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında 25 Ocak Perşembe günü deplasmanda Çaykur Rizespor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.01.2024 - 14:20 Güncelleme: 23.01.2024 - 14:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trabzonspor, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını sürdürdü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında 25 Ocak Perşembe günü deplasmanda Çaykur Rizespor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Futbolcular, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki antrenmanın ilk bölümünde dinamik ısınma gerçekleştirdi.

        Mobilizasyon ile devam eden idman, kuvvet çalışmasının ardından tamamlandı.

        Bordo-mavili takım, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Benzer Haberler

        Trabzon'da Sağlık Turizmi Projesi ele alındı
        Trabzon'da Sağlık Turizmi Projesi ele alındı
        Eski TFF yöneticisi İbrahim Usta anısına yaptırılan ameliyathane açıldı
        Eski TFF yöneticisi İbrahim Usta anısına yaptırılan ameliyathane açıldı
        Trabzonsporlu futbolcu Mendy'nin hedefi Avrupa kupaları:
        Trabzonsporlu futbolcu Mendy'nin hedefi Avrupa kupaları:
        Akçaabat Belediyesi 5 yılda atıklardan 18 milyon kilovat/saat enerji elde e...
        Akçaabat Belediyesi 5 yılda atıklardan 18 milyon kilovat/saat enerji elde e...
        Doğu Karadeniz'de 74 köyle ulaşım sağlanamıyor
        Doğu Karadeniz'de 74 köyle ulaşım sağlanamıyor
        Trabzon Şehir Hastanesi inşaatı devam ediyor
        Trabzon Şehir Hastanesi inşaatı devam ediyor