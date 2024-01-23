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        Trabzon Şehir Hastanesi inşaatı devam ediyor

        Türkiye'nin ve dünyanın en modern hastanelerinden biri olarak tasarlanan Trabzon Şehir Hastanesinin inşaatı hız kesmeden ilerliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.01.2024 - 10:10 Güncelleme: 23.01.2024 - 10:10
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        Trabzon Şehir Hastanesi inşaatı devam ediyor
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        Türkiye'nin ve dünyanın en modern hastanelerinden biri olarak tasarlanan Trabzon Şehir Hastanesinin inşaatı hız kesmeden ilerliyor.

        Ortahisar ilçesine bağlı Akyazı Mahallesi'nde Papara Park'ın yanında, 275 bin metrekarelik alanda inşa edilen Trabzon Şehir Hastanesi, 235'i yoğun bakıma ait olmak üzere 900 yataklı olarak, 43 ameliyathane ve 300 poliklinik içerecek şekilde hizmet verecek.

        Temelindeki 762 sismik izolatörle (Depremin hasar potansiyelini düşürmek için binalarda kullanılan yardımcı araç), sismik izolatörlü olarak da tasarlanan hastanenin, inşaatında yüzde 30 fiziki gerçekleşme sağlandı.

        İl Sağlık Müdürü Hakan Usta, AA muhabirine, Şehir Hastanesinin, sağlık anlamında Trabzon'un en önemli dinamosu olacağını söyledi.

        Hastanenin bir an önce bitmesini arzu ettiklerini dile getiren Usta, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Sağlık Bakanlığımızın belirlemiş olduğu proje kapsamında Şubat 2025'te bitmesi öngörülüyor. İnşallah bu yıl ayrılmış olan bütçe de bunun bitirilmesi yönünde bir iradenin ortaya konulmasının yansıması olarak değerlendirilebilir. Gerçekten 3 milyar 200 milyon civarında bir bütçe ile bu yıl bitirilmesine karar verilmiş olduğunu buradan anlıyoruz. Belirtilen tarihte bitmesi anlamında şu an yüzde 30'larda görülmekle birlikte kaba inşaatı mart içerisinde nasipse bitmiş olacak. Ondan sonraki süreçte de firmamız hızlıca diğer ince detaylara girerek bu işin bitmesini sağlamış olacak."

        Usta, öncelikle konforun sağlanmasının önemli olduğunu vurgulayarak, "Vatandaşımız her şeyin en iyisine layık. Burada 900 yataklı hastaneden bahsediyoruz. Bunun 235 yatağı yoğun bakım olacak. 43 ameliyathanesi olacak." diye konuştu.

        - "Üst düzey işlemlerin yapılabileceği bir hastane konumunda"

        Yatak kapasitesinin 1461'e çıkarılabilecek potansiyele sahip olacağını aktaran Usta, şunları kaydetti:

        "Her tür kriz anında da gerektiğinde bizim yükümüzü çekebilecek bir hastane durumunda. Özellikle hizmetleri içerisinde barındırabilecek bütün diğer hastanelerimizde olan kardiyovasküler cerrahisinden kardiyolojisine, kadın doğumundan çocuğuna, ortopedik ameliyatlarına varıncaya kadar üst düzey bütün işlemlerin yapılabileceği bir hastane konumunda olacak."

        Usta, hastanenin pratik bir döngüsü olacağına işaret ederek, "Yoğun bakımlarıyla, ameliyathaneleriyle hem çalışan hem hasta dostu bir hastane olarak karşımıza çıkacak." dedi.

        Şehir Hastanesinin yapımı ile yoğun bakım yatak kapasitesinin de yüzde 50 artacağını belirten Usta, hastanenin tamamlanmasıyla vatandaşların tek elden sıkıntılarını giderebilecekleri mekana sahip olacaklarını da sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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