Akçaabat Belediyesi 5 yılda atıklardan 18 milyon kilovat/saat enerji elde etti Akçaabat Belediyesi 5 yılda toplanan evsel atıklardan 18 milyon kilovat/saat enerji elde etti.

Akçaabat Belediyesi 5 yılda toplanan evsel atıklardan 18 milyon kilovat/saat enerji elde etti.

Akçaabat Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, daha yaşanılabilir bir kent için 2019-2024 yıllarında toplanan evsel nitelikli katı atıklardan 18 milyon 425 bin 481 kilovat/saat enerji elde edildiği, 1100 hanenin 5 yıllık aydınlatma enerjisine eş değer elektrik üretildiği belirtildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, geri dönüşüme verdikleri öneme işaret ederek, "2019-2024 arasında Akçaabat'ımızda çeşitli noktalara konuşlandırdığımız 120 geri dönüşüm konteyneri ve 3 mobil atık getirme merkezlerimizden toplamda 9 bin ton atığı geri dönüştürdük. Geri dönüşüm sayesinde ülkemizdeki 15 bin ağacı kesilmekten kurtardık." ifadesini kullandı.

Akçaabat ilçesinde 73 noktada yer altı çöp konteyneri olduğunu ifade eden Ekim, şunları kaydetti:

"2019-2024 yılları arasında yapılan çalışmalarda temizlik ekiplerince Akçaabat genelinde 80 bin kilometre yol süpürüldü. Bunun yanı sıra Akçaabat genelinde 690 çöp konteyneri, 4 bin 500 çöp bidonu, 600 çöp kutusu, 3 mobil atık getirme merkezi, 120 geri dönüşüm konteynerimiz mevcut. Ayrıca daha iyi temizlik çalışmaları envanterlerimiz arasında 3 çöp aracı, 1 konteyner yıkama ve temizleme aracı, 1 arazöz, 1 mobil konteyner tamir ve bakım aracı, 1 denetim ve kontrol aracı, 2 yer altı çöp toplama araç vinç sistemi de yer alıyor."