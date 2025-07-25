TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı Karaismailoğlu, Trabzon'da konuştu:

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı Adil Karaismailoğlu, deprem bölgesindeki konutlara ilişkin, "Şu an 250 bin konutun teslimatı yapıldı. İnşallah kısa sürede 400 bin konutu vatandaşlarımıza teslim ederek inşallah depremin o acı izleri ortadan kaldırılacak." dedi.

Karaismailoğlu, AK Parti İl Başkanlığı'nda düzenlediği basın toplantısında, Eskişehir'deki orman yangınına müdahale sırasında hayatını kaybeden 5 orman işçisi ve 5 AKUT gönüllüsüne Allah'tan rahmet ve ailelerine başsağlığı diledi.

Dünyadaki olumsuz ekonomik gelişmelere rağmen Türkiye'deki yatırımların hiçbir şekilde durmadığını ifade eden Karaismailoğlu, "Bir taraftan deprem bölgesinde yaklaşık 100 milyar dolarlık depremin etkilerini ortadan kaldıracak yatırımlar bir bir devam ediyor. Şu an 250 bin konutun teslimatı yapıldı. İnşallah kısa sürede 400 bin konutu vatandaşlarımıza teslim ederek inşallah depremin o acı izleri ortadan kaldırılacak." diye konuştu.

Karaismailoğlu, deprem kuşağında yer alan illerdeki çalışmaların da yoğun şekilde devam ettiğini dile getirerek, "Ulaştırmada, sağlıkta yatırımlarımız olanca hızıyla bütün ekonomik zorluklara rağmen yine de devam ediyor. Türkiye'nin o istikrarlı büyüyüşü, istikrarlı hükümetlerinde ve Sayın Cumhurbaşkanı'mızın vizyonuyla dünyanın önde gelen ülkelerinden birisi olma yolunda inşallah devam edecek ve bizler de katkı vermeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı. - "Milletimiz, onlara belediyeleri teslim etti" AK Parti'nin gündeminin ülkenin gelişmesi, büyümesi ve vatandaşların daha konforlu yaşaması olduğunu belirten Karaismailoğlu, şöyle konuştu: "19 Mart'ta bir yolsuzluk operasyonu yapılmıştır. Yolsuzluk, rüşvet ve irtikapla ilgili bazı belediye başkanları, işledikleri suçların cezasını çekmek için yargılanmaktalar. Savcılar, hakimler görevlerini yapmaktalar. Buradaki görevli kişiler, kurumlar savcılık ve hakimliklerdir. Onlar görevlerini yapıyorlar ama bu suçluların cezalandırılmaması için ana muhalefet partisi, yoğun bir gündem işgal etmeye çalışıyor. Başka hiçbir gündemleri yok. Milletimiz, onlara belediyeleri teslim etti. Devletin onlara millete hizmet için aktarmış oldukları paraları, bütçeleri, millete hizmet için kullanmaları yerine kendi şahsi ikballeri ve zimmetlerine geçirme yolunda teşebbüste bulundukları için yargılanmaktalar. Tabii ki yargılanacak."

- "Bana karşı da uydurma bir sıfatla mücadele etmeye çalışıyorlar" CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 19 Temmuz'da Trabzon'da düzenlediği mitingde şahsına yönelik ifadelerde bulunduğuna değinen Karaismailoğlu, şöyle devam etti: "Bir taraftan Büyükşehir Belediye Başkanı'mıza iftira attılar. O, gerekli açıklamayı yaptı. Bir de 19 Mart'tan bu tarafa bana karşı da uydurma bir sıfatla mücadele etmeye çalışıyorlar. Bizle mücadele etmelerinin tek nedeni, yaklaşık 30 yıldır Türkiye Cumhuriyetine, milletimize, vatanımıza yaptığımız katkılar ortada. O katkılar nedeniyle bizlere karşı bir husumet beslediler. O husumetleri ne kadar devam ederse etsin bizi milletimize, memleketimize hizmetimizden asla bir milim alıkoyamazlar, daha çok şevkimizi, heyecanımızı arttırırlar." - "Yalan ve iftira ile yolsuzlukların üstünü kimse örtemez" AK Parti olarak millet ve emanetler konusunda çok hassas olduklarını vurgulayan Karaismailoğlu, "Maalesef Özgür Özel, kendisine yakışan ama Cumhuriyet Halk Partisine yakışmayan dille edepsizlik etmiştir. O edepsizliğinin karşılığını da biz kendisine verdik. En üst perdeden vermeye de devam edeceğiz. Yalan ve iftira ile yolsuzlukların üstünü kimse örtemez. Bir vicdansızlık vardır. Milletin parasını, milletin emanetini zimmetine geçirmek, bu dünyada cezasını çekecektir, öbür dünyada daha çok çekecektir. Helali haramı bilenler arkadaşlarız." ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Özel'in, Trabzon'daki mitingde İstanbul Büyükşehir Belediyesince 10 metro yapıldığı yönündeki açıklamasını hatırlatan Karaismailoğlu, "Külliyen yalandır. Bir tane dahi metro inşaatı yapmamıştır ve bir tane yeni metro inşaatı da başlamamıştır. Özellikle İstanbul gibi büyük metropollerde belediyelerin en büyük görevi, şehir içi ulaşımı en iyi şekilde konforlu, ekonomik ve hızlı bir şekilde sağlamaktır. " diye konuştu. - "CHP’li belediyede yürümek bile ücretli" Karaismailoğlu, Ortahisar Belediyesinin yaptığı çalışmalara değinerek, şunları kaydetti: "Ne yaptılar? Kendi partililerini gezdirdikleri yerler, Ortahisar Akvaryum ve Boztepe. Bir tane yatırımları var mı? Gündeme gelecek bir tane hizmetleri var mı? Yaptıkları bir şeyle hatırlanacaklar: Ortahisar Seyir Terasını ücretli hale getirdiler. CHP’li belediyede yürümek bile ücretli. Bizler de teşkilat olarak en büyük görevimiz, bir taraftan hizmetlerimizi en yoğun şekilde milletimizle buluşturacağız, bir taraftan da CHP’li zihniyetin bu memlekete yapmak istediği, yapmış olduğu kötülükleri de anlatacağız."