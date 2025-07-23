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        Trabzon Gazeteciler Cemiyetinin "2024 Yılı Başarılı Gazeteciler Yarışması" ödül töreni düzenlendi

        Trabzon Gazeteciler Cemiyeti (TGC) tarafından düzenlenen "2024 Yılı Başarılı Gazeteciler Yarışması"nda dereceye girenlere ödülleri törenle verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2025 - 20:20 Güncelleme: 23.07.2025 - 20:24
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        Trabzon Gazeteciler Cemiyetinin "2024 Yılı Başarılı Gazeteciler Yarışması" ödül töreni düzenlendi
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        Trabzon Gazeteciler Cemiyeti (TGC) tarafından düzenlenen "2024 Yılı Başarılı Gazeteciler Yarışması"nda dereceye girenlere ödülleri törenle verildi.

        Bir restoranın bahçesinde düzenlenen ödül töreninde konuşan Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, şehrin basın tarihinde kadim bir geçmişinin olduğunu söyledi.

        Şehirde bu alanın daha da güçlü olabilmesi adına gayret içerisinde olduklarını dile getiren Genç, "Ortahisar Belediye Başkanı olduğumuz dönemde geçmişin zengin tarihi birikiminin bir müzede, kurumsal bir hafıza çerçevesinde korunması ve temsil edilmesi gerektiği düşüncesiyle bir Basın Müzesi açmıştık. Basın Müzesi dolayısıyla da geçen yılki merasimde ödüle layık görülmüştük. İnşallah basınımız için de, şehrimiz için de yine nice eserler kazandırırız." diye konuştu.

        Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya ise ödül alan gazetecileri tebrik etti.

        Bu yıl ilk kez verilecek "vefa" ödülünün, sahnede geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden sanatçı Volkan Konak adına ailesine verileceğini hatırlatan Kaya, "Volkan Konak gibi değerli bir sanatçımız adına ödül vermek bana nasip oldu. Volkan'ımız Trabzon'umuzu, türkülerimizi, şehrimizi bütün dünyaya en güzel şekilde tanıtan ve vefatıyla hepimizi yasa boğan müthiş bir sanatçıydı. Onu kelimelerle anlatmak mümkün değil ama anısını, türkülerini ve mücadelesini yaşatıyoruz, yaşatacağız. Volkan'ların yetişmesine de hep birlikte katkı vereceğiz." ifadesini kullandı.

        Törende, "spor fotoğrafı" dalında "Şenol Güneş" adlı fotoğrafıyla ödüle layık görülen Anadolu Ajansı

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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