TTSO Başkanı Çelebi'den Trabzon Yatırım Adası Endüstri Bölgesi değerlendirmesi

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Başkanı Erkut Çelebi, Trabzon Yatırım Adası Endüstri Bölgesi'nin tamamlanması için önemli gelişmeler yaşandığını bildirdi.



Çelebi, yaptığı yazılı açıklamada, Trabzon Valisi Tahir Şahin başkanlığında Trabzon Yatırım Adası Endüstri Bölgesi Yönetici AŞ Toplantısını gerçekleştirdikten sonra TTSO Yönetim Kurulu Toplantısında da Trabzon Büyükşehir Belediyesi'ne hisse devri konusunda olumlu karar çıktığını belirtti.





Trabzon Yatırım Adası Endüstri Bölgesi'nde TTSO'ya ait yüzde 100 hissenin yüzde 50,005'lik kısmının Trabzon Büyükşehir Belediyesi'ne bedelsiz olarak devredilmesinin onaylandığını vurgulayan Çelebi, "Bu karar Trabzon Yatırım Adası Endüstri Bölgesi'nin önünü açmıştır. Olması gerekenin en iyisini yaptığımızı düşünüyorum. Yönetim kurulu ve meclis üyelerimize duyarlılıkları için bir kez daha teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.



Çelebi, 2012'de planlaması başlayan projenin 2017'de çıkarılan kararnameyle yeni bir aşamaya geçtiğini aktararak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere emeği geçen bakanlara, milletvekillerine ve valilere teşekkür etti.



Projeye destek veren Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'e de teşekkür eden Çelebi, "Elini, hatta vücudunu taşın altına koydu ve şehrimizin geleceği adına çok önemli gördüğü bu projeye sahip çıktı." ifadelerini kullandı.



Çelebi, bu aşamadan sonra mevzuat hükümleri doğrultusunda ilgili bakanlıklardan gerekli izin, olur süreçlerinin yürütüleceğini ve oda ile Büyükşehir Belediyesi arasında şartların belirlenerek hisse devri işleminin sonuçlandırılacağını kaydetti.

