Judoya başlatan hocasıyla milli takımda antrenörlük yapıyor

ENES SANSAR - Olimpik judocu Gülkader Şentürk, 9 yaşındayken kendisini judoya başlatan teknik direktör Mustafa Kalaycı ile 21 yıl sonra Genç ve Ümit Kadınlar Judo Milli Takımı'nda antrenörlüğe başladı.



Trabzon'da 2005'te judo antrenörü Kalaycı'nın öncülüğünde bu spora başlayan Şentürk, zamanla kendini geliştirerek milli forma ile mücadele etti.



Şentürk, Avrupa ve Balkan kupalarında şampiyonluklar yaşamasının yanı sıra 2021'de Uluslararası Judo Federasyonu (IJF) tarafından düzenlenen ve kota hakkı kazandıran Grand Slam'de bronz madalya kazandı.



Japonya'da düzenlenen 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'yi de temsil etme başarısı gösteren Şentürk, 2025'te jübilesini yaparak sporculuk kariyerini noktaladı.



Genç ve Ümit Milli Takımı'nda antrenörlüğe başlayan Şentürk, aynı zamanda İstanbul Hikmet Uluğbay Ortaokulunda beden eğitimi öğretmeni olarak görev yapıyor.



Şentürk, AA muhabirine, kendisini judoya başlatan hocasıyla aynı minderde yeni sporcular yetiştirebileceği için çok mutlu olduğunu söyledi.



Spor hayatının dolu dolu geçtiğini belirten Şentürk, "9 yaşında judoya Trabzon'da Mustafa Kalaycı antrenörlüğünde başladım. 21 yıldır bu sporun içindeyim. 17 yıl milli takımlarda yarıştım. 2025'in son lig maçlarıyla beraber sporculuk hayatımı sonlandırdım. Şu an için milli takım antrenörlüğüne uygun görüldüm. Ben de layıkıyla yerine getirmeye çalışıyorum." ifadelerini kullandı.



Sporculuk hayatında birçok madalya kazandığını belirten Şentürk, "En büyük başarım Tokyo Olimpiyatları'nda ülkemizi temsil etmek. Gururla bayrağımızı taşıdım." dedi.









- "Çok güzel bir duygu, anlatılmaz bir şey"



Uzun yıllar içerisinde bulunduğu judoda antrenör olmaktan gurur duyduğunu dile getiren Şentürk, şöyle konuştu:



"Çok güzel bir duygu, anlatılmaz bir şey. Mustafa Kalaycı antrenörlüğünde ben bu spora başlamıştım. Onunla birlikte burada antrenörlük yapmak çok güzel. Bildiklerimi, tecrübelerimi burada çocuklara aktarmak da benim için çok anlamlı. Ben ne kazandıysam spor sayesinde kazandım. Çok güzel arkadaşlıklar edindim, çok güzel çevre edindim. Öğretmenliğimi bu sayede kazandım. Maddi manevi çok şey kazandırdı spor bana. Ailelere tavsiyem çocuklarını spora yönlendirsinler."









- Antrenör Kalaycı: "Bu benim için gurur ve onur verici"





Genç ve Ümit Kadınlar Judo Milli Takım Teknik Direktörü Mustafa Kalaycı ise antrenörlük hayatının ilk yıllarında Şentürk ile tanıştıklarını söyledi.



Öğrencisinin sporculuk hayatında olduğu gibi antrenörlükte de başarılı olacağını vurgulayan Kalaycı, şunları kaydetti:



"Gülkader'i 2005 yılında Akçaabat Mevlüt Selami Yardım Ortaokulunun spor salonunda judoya başlatmıştım. İlk sporcularımdan bir tanesi. Çok özel ve yetenekli bir sporcuydu. İlk yıllarından bugüne Türkiye ve Balkan şampiyonlukları, Avrupa şampiyonalarındaki dereceleri ve en sonunda Tokyo Olimpiyatları'nda ülkemizi temsil etti. Çok yakın bir zamanda sporculuğa veda etti, jübilesini yaptık. Şimdi de yanımda ümit ve genç milli takımda beraber antrenörlük yapıyoruz. Bu benim için gurur ve onur verici. İyi sporcular yetiştirdiğimizin bir göstergesi. Bunun için de mutluyuz."

