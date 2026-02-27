Orta ve Doğu Karadeniz'de 407 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

Trabzon, Bayburt, Gümüşhane, Artvin, Rize ve Giresun'da kar yağışı nedeniyle 407 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.



Trabzon'un yüksek kesimli ilçelerinde kar ve soğuk hava etkisini gösterdi.



Kar yağışının ardından Tonya, Maçka, Çaykara, Dernekpazarı, Araklı, Arsin, Sürmene ve Köprübaşı ilçelerinde 40 mahalle yolunda ulaşım sağlanamıyor.



Trabzon Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, yolların ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor.



Öte yandan, Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, ilçe belediyeleri ile koordineli çalışıldığı belirtilerek, vatandaşların araçlarında kış lastiği ve zincir kullanmaları istendi.



- Bayburt



Bayburt'ta iki gündür devam eden kar yağışı dolayısıyla 35 köy yoluna ulaşım sağlanamıyor.



İl Özel İdaresi ekiplerince yolların açılması için başlatılan çalışmalar devam ediyor.



Öte yandan, kar kalınlığının yer yer 50 santimetreye ulaştığı kentte, belediye ekipleri de kar küreme çalışmalarını sürdürüyor.



- Gümüşhane



Gümüşhane'de de kar ve soğuk hava etkili oluyor.



Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde 35, ilçelerden Kürtün'de 28, Torul'da 18, Şiran'da 10, Köse'de 9 ve Kelkit'te 4 olmak üzere 104 köye ulaşım sağlanamıyor.



İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı köy yollarını ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürüyor.



- Artvin



Artvin'de etkili olan karın ardından il merkezinde 4, ilçelerden Borçka'da 6, Şavşat'ta 65, Yusufeli'nde 5 olmak üzere 80 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.



İl Özel İdaresi ekipleri, 38 personel ve 23 iş makinesiyle kapalı yolların açılması için çalışma başlattı.



Çoruh EDAŞ ekipleri de bazı köylerde iletim hatlarındaki arızalar nedeniyle yaşanan elektrik kesintilerinin giderilmesi için çalışma yürütüyor.



- Rize



Rize'de kar ve soğuk hava etkisini sürdürüyor.



Kar yağışı dolayısıyla ilçelerden Ardeşen'de 10, Çayeli'nde 11, Çamlıhemşin'de 4, Güneysu'da 1, İkizdere'de 22 ve Kalkandere'de 3 olmak üzere 51 köy yolu ulaşıma kapandı.



İl Özel İdaresi ekipleri, 21 iş makinesi ile kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.



Karayolları ekipleri ise Ayder Yaylası ve Ovit Dağı Sivrikaya mevkisindeki tünel bölgesinde ulaşımda aksama yaşanmaması için karla mücadele çalışması yapıyor.



Bu arada, Çamlıhemşin ilçesine bağlı dünyaca ünlü Ayder Yaylası da kar yağışının ardından beyaza büründü.



- Giresun



Giresun'da kar ve soğuk hava etkisini sürdürdü.



Valilikten alınan bilgiye göre, ilçelerden Alucra'da 27, Bulancak'ta 34, Çamoluk'ta 4, Dereli'de 29 ve Yağlıdere'de 3 olmak üzere 97 köy yolu ulaşıma kapandı.



İl Özel İdaresi ekipleri, iş makineleriyle kapalı yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor.



- Ordu



Ordu'da önceki gün başlayan kar yağışı devam ediyor.



Kentin orta ve yüksek kesimleri başta olmak üzere ilçelerde kar etkisini gösterdi.



Altınordu ilçesinde seyir terası konumundaki Boztepe beyaza büründü.



Büyükşehir ve ilçe belediyeleri ile karayolları ekipleri, ulaşımda aksama yaşanmaması için çalışmalarını sürdürüyor.

