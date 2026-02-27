Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri Haberleri

        Orta ve Doğu Karadeniz'de 407 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

        Trabzon, Bayburt, Gümüşhane, Artvin, Rize ve Giresun'da kar yağışı nedeniyle 407 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2026 - 11:21 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Orta ve Doğu Karadeniz'de 407 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

        Trabzon, Bayburt, Gümüşhane, Artvin, Rize ve Giresun'da kar yağışı nedeniyle 407 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

        Trabzon'un yüksek kesimli ilçelerinde kar ve soğuk hava etkisini gösterdi.

        Kar yağışının ardından Tonya, Maçka, Çaykara, Dernekpazarı, Araklı, Arsin, Sürmene ve Köprübaşı ilçelerinde 40 mahalle yolunda ulaşım sağlanamıyor.

        Trabzon Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, yolların ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

        Öte yandan, Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, ilçe belediyeleri ile koordineli çalışıldığı belirtilerek, vatandaşların araçlarında kış lastiği ve zincir kullanmaları istendi.

        - Bayburt

        Bayburt'ta iki gündür devam eden kar yağışı dolayısıyla 35 köy yoluna ulaşım sağlanamıyor.

        İl Özel İdaresi ekiplerince yolların açılması için başlatılan çalışmalar devam ediyor.

        Öte yandan, kar kalınlığının yer yer 50 santimetreye ulaştığı kentte, belediye ekipleri de kar küreme çalışmalarını sürdürüyor.

        - Gümüşhane

        Gümüşhane'de de kar ve soğuk hava etkili oluyor.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde 35, ilçelerden Kürtün'de 28, Torul'da 18, Şiran'da 10, Köse'de 9 ve Kelkit'te 4 olmak üzere 104 köye ulaşım sağlanamıyor.

        İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı köy yollarını ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

        - Artvin

        Artvin'de etkili olan karın ardından il merkezinde 4, ilçelerden Borçka'da 6, Şavşat'ta 65, Yusufeli'nde 5 olmak üzere 80 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

        İl Özel İdaresi ekipleri, 38 personel ve 23 iş makinesiyle kapalı yolların açılması için çalışma başlattı.

        Çoruh EDAŞ ekipleri de bazı köylerde iletim hatlarındaki arızalar nedeniyle yaşanan elektrik kesintilerinin giderilmesi için çalışma yürütüyor.

        - Rize

        Rize'de kar ve soğuk hava etkisini sürdürüyor.

        Kar yağışı dolayısıyla ilçelerden Ardeşen'de 10, Çayeli'nde 11, Çamlıhemşin'de 4, Güneysu'da 1, İkizdere'de 22 ve Kalkandere'de 3 olmak üzere 51 köy yolu ulaşıma kapandı.

        İl Özel İdaresi ekipleri, 21 iş makinesi ile kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

        Karayolları ekipleri ise Ayder Yaylası ve Ovit Dağı Sivrikaya mevkisindeki tünel bölgesinde ulaşımda aksama yaşanmaması için karla mücadele çalışması yapıyor.

        Bu arada, Çamlıhemşin ilçesine bağlı dünyaca ünlü Ayder Yaylası da kar yağışının ardından beyaza büründü.

        - Giresun

        Giresun'da kar ve soğuk hava etkisini sürdürdü.

        Valilikten alınan bilgiye göre, ilçelerden Alucra'da 27, Bulancak'ta 34, Çamoluk'ta 4, Dereli'de 29 ve Yağlıdere'de 3 olmak üzere 97 köy yolu ulaşıma kapandı.

        İl Özel İdaresi ekipleri, iş makineleriyle kapalı yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

        - Ordu

        Ordu'da önceki gün başlayan kar yağışı devam ediyor.

        Kentin orta ve yüksek kesimleri başta olmak üzere ilçelerde kar etkisini gösterdi.

        Altınordu ilçesinde seyir terası konumundaki Boztepe beyaza büründü.

        Büyükşehir ve ilçe belediyeleri ile karayolları ekipleri, ulaşımda aksama yaşanmaması için çalışmalarını sürdürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İkinci 27 Şubat mesajı okunuyor
        İkinci 27 Şubat mesajı okunuyor
        Pakistan: Afganistan'a açık savaş ilan ettik
        Pakistan: Afganistan'a açık savaş ilan ettik
        Pakistan ve Afganistan neden savaşıyor?
        Pakistan ve Afganistan neden savaşıyor?
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        Trump'ın adının geçtiği açıklanmayan Epstein belgesi var mı?
        Trump'ın adının geçtiği açıklanmayan Epstein belgesi var mı?
        Avrupa'da kura günü: İşte muhtemel rakipler!
        Avrupa'da kura günü: İşte muhtemel rakipler!
        HST Holding'e kayyum atandı
        HST Holding'e kayyum atandı
        Boşanma aşamasında eşinin sevgilisiyle kanlı hesaplaşma!
        Boşanma aşamasında eşinin sevgilisiyle kanlı hesaplaşma!
        'Amerikan rüyası' sona mı erdi?
        'Amerikan rüyası' sona mı erdi?
        14 Şubat hediyesi hayatını kurtardı
        14 Şubat hediyesi hayatını kurtardı
        "Fenerbahçe ruhunu kazandı!"
        "Fenerbahçe ruhunu kazandı!"
        Çiftlik sahibinden çalışanına elektrikli testereyle feci saldırı!
        Çiftlik sahibinden çalışanına elektrikli testereyle feci saldırı!
        Rize'de şirketler altın buldu
        Rize'de şirketler altın buldu
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        150 metrekare diye aldığınız ev 90 metrekare çıkmasın
        150 metrekare diye aldığınız ev 90 metrekare çıkmasın
        Pazardan pazı diye aldılar... Doktor çift kâbusu yaşadı!
        Pazardan pazı diye aldılar... Doktor çift kâbusu yaşadı!
        Ameliyat oldu
        Ameliyat oldu
        "Havalimanında bomba var" ihbarı yapan 5 çocuk için büyük ceza istendi!
        "Havalimanında bomba var" ihbarı yapan 5 çocuk için büyük ceza istendi!
        Nişantaşı’nda 'aldatma' kavgası
        Nişantaşı’nda 'aldatma' kavgası
        Ticari gelir zirvede, yayın geliri dipte
        Ticari gelir zirvede, yayın geliri dipte

        Benzer Haberler

        Judoya başlatan hocasıyla milli takımda antrenörlük yapıyor
        Judoya başlatan hocasıyla milli takımda antrenörlük yapıyor
        Trabzon'da 40 mahalle yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı
        Trabzon'da 40 mahalle yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı
        Trabzon'da eğitime kar engeli
        Trabzon'da eğitime kar engeli
        Trabzon Yatırım Adası Endüstri Bölgesi hisselerinin çoğunluğu devredildi
        Trabzon Yatırım Adası Endüstri Bölgesi hisselerinin çoğunluğu devredildi
        Çaykara Kaymakamı Sapmaz, yaşlı vatandaşları ziyaret etti
        Çaykara Kaymakamı Sapmaz, yaşlı vatandaşları ziyaret etti
        Şehit Eren Bülbül, 'tekne orucu' etkinliğinde anıldı
        Şehit Eren Bülbül, 'tekne orucu' etkinliğinde anıldı