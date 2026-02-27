Canlı
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri Haberleri

        Çaykara'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 108. yıl dönümü kutlandı

        Trabzon'un Çaykara ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 108'inci yıl dönümü törenlerle kutlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2026 - 14:54
        Çaykara'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 108. yıl dönümü kutlandı

        Trabzon'un Çaykara ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 108'inci yıl dönümü törenlerle kutlandı.

        Çaykara Kaymakamı Ali Sapmaz ve Çaykara Belediye Başkanı Hanefi Tok, Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

        Buradaki tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tamamlandı.


        Çaykara Şehit Ahmet Çamur Anadolu İmam Hatip Lisesi Toplantı Salonu'ndaki programda ise şehitler için dua edildi.


        Günün anlam ve önemini belirten konuşmaların yapıldığı törende, öğrenciler şiir okudu ve tiyatro oyunu sahneledi.

