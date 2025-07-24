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        Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Eminoğlu, Trabzon'da konuştu:

        Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında gıda ulaşımı eksikliğinden dolayı çocukların açlıktan şehit olacak duruma geldiklerini belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2025 - 13:27 Güncelleme: 24.07.2025 - 13:42
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        Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Eminoğlu, Trabzon'da konuştu:
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        Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında gıda ulaşımı eksikliğinden dolayı çocukların açlıktan şehit olacak duruma geldiklerini belirtti.

        Memur-Sen Trabzon Temsilciliğinde düzenlenen "Eğitime Destek Platformu" toplantısına katılan Eminoğlu, yaptığı konuşmada, gençleri en güzel şekilde yetiştirebilmek için çalışmalar yaptıklarını söyledi.

        Gençleri sanata ve spora yönlendirdiklerini dile getiren Eminoğlu, "Türkiye'nin dört bir yanında bu gençliğin gerçekten tekamülü, karakter ve kimlik inşası için, gençlerimizin sanatta, sporda, kültürde, teknolojide, ilimde, bilimde, fende, her alanda daha başarılı olabilmesi için gayret içerisindeyiz." dedi.

        Eminoğlu, Trabzon'da 4 bin 600 hafızın bulunduğuna değinerek, şöyle devam etti:

        "Ben 28 Şubat sürecinde Kur'an kursunda hafızlık yapan bir öğrenciydim. 28 Şubat sürecinde her gün, her hafta Kur'an kurslarına baskın yapılan bir dönemden bugün geldiğimiz noktada sadece Trabzon'da 4 bin 600 hafız, aynı anda hafızlık yapıyor. Türkiye'nin dört bir tarafında on binlerce hafız hepimiz sosyal medyadan haberlerden izliyoruz. Hafızlık törenleri, merasimleri, icazet törenlerini izliyoruz. Cübbelerini giyerek, sarıklarını takarak veya kızlarımız uygun kıyafetlerini giyerek binlerce kişi aynı anda mezuniyet programlarına şahitlik ediyoruz. Bu bir devrimdir. Bu bir sessiz devrimdir. Bu sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koymuş olduğu irade ve iddiadır."

        Gazze'de 2 yılda 50 binin üzerinde genç, çocuk ve masum sivilin şehit olduğunu dile getiren Eminoğlu, "Hep ifade ediliyor 'çocuklar ölürken sessiz kalınmaz, çocuklar uyurken sessiz kalınır' diye. Bugün çocuklar orada öldü. Artık savaş öyle bir noktaya geldi ki bugün açlıktan, yani bir gıda ulaşımı eksikliğinden dolayı artık çocuklar şehit olacak vaziyete geldiler." ifadesini kullandı.

        Eminoğlu, daha sonra Ortahisar ilçesindeki Pelitli Gençlik Merkezi'ni ziyaret ederek öğrenci ve öğretmenlerle bir araya geldi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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