Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe'nin yeni yıldızı Jhon Duran ilk maçında parladı! - Fenerbahçe Haberleri

        Jhon Duran ilk maçında parladı!

        Fenerbahçe'nin yeni transferi Jhon Duran, sarı-lacivertli formayla çıktığı ilk maçta şov yaptı... Kanarya'nın Al Ittihad'ı 4-0 mağlup ettiği maçta 45 dakikada 2 gol atan yıldız forvet, Kolombiya ve Suudi Arabistan basınında gündem oldu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.07.2025 - 11:40 Güncelleme: 24.07.2025 - 11:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Fenerbahçe'nin Al Nassr'dan kadrosuna kattığı Jhon Duran, ilk maçında sınıfı geçti. Sarı-lacivertlilerin Al Ittihad'ı 4-0 mağlup ettiği hazırlık maçında ikinci yarıda oyuna giren Kolombiyalı yıldız, 77 ve 88. dakikalarda 2 gol atarak dikkat çekti.

        2

        22 yaşındaki futbolcunun performansı, ülkesi Kolombiya ve Suudi Arabistan basınında geniş yankı uyandırdı.

        3

        Suudi basınında atılan manşetlerde Jhon Duran'ın harika bir başlangıç yaptığına değinilerek Kolombiyalı forvetin sarı-lacivertlilere umut aşıladığı vurgulandı.

        4

        ESPN Kolombiya'da yer alan haberde ise, "Kolombiyalı Jhon Duran'ın Fenerbahçe'deki hikayesi, Al-Ittihad'a karşı oynanan ve 4-0 kazanılan hazırlık maçında attığı iki golle en iyi şekilde başladı" ifadeleri kullanıldı.

        5

        Jhon Duran'ın manşetine taşıyan AS Kolombiya ise, "İlk maçı bundan daha iyi olamazdı: İki gol atarak 4-0 kazandı" yazarak Kolombiyalı yıldızı övdü.

        6

        El Tiempo'da yer alan haberde ise "Jhon Duran'ın Fenerbahçe formasıyla ilk kurbanı Al Ittihad oldu" ifadelerine yer verildi.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bakanlıktan ÖTV açıklaması
        Bakanlıktan ÖTV açıklaması
        ÖTV'de sistem sil baştan
        ÖTV'de sistem sil baştan
        Hikayeleri ortaya çıkmaya başladı!
        Hikayeleri ortaya çıkmaya başladı!
        Eskişehir'deki yangında 10 şehit
        Eskişehir'deki yangında 10 şehit
        6 şehirde orman yangını! Havadan ve karadan müdahale ediliyor
        6 şehirde orman yangını! Havadan ve karadan müdahale ediliyor
        Szymanski rüzgarı: Mourinho'dan yeni karar!
        Szymanski rüzgarı: Mourinho'dan yeni karar!
        Yaşadığı kabusu 1 ay önce arkadaşına anlattı!
        Yaşadığı kabusu 1 ay önce arkadaşına anlattı!
        Kaotik havalar! İklimin kendi değişkenliği bile değişiyor
        Kaotik havalar! İklimin kendi değişkenliği bile değişiyor
        Rus yolcu uçağı düştü
        Rus yolcu uçağı düştü
        Gazze'de açlık: 'Bir torba un için ölmeye razıyım'
        Gazze'de açlık: 'Bir torba un için ölmeye razıyım'
        Arda Güler'in hayalleri yıkıldı: Flaş paylaşım!
        Arda Güler'in hayalleri yıkıldı: Flaş paylaşım!
        Marina ücretinden kaçıyorlar
        Marina ücretinden kaçıyorlar
        Bu restoranda siparişiniz yanlış gelebilir
        Bu restoranda siparişiniz yanlış gelebilir
        Sigortada 'gömülü' gelişme
        Sigortada 'gömülü' gelişme
        Gözler TCMB'nin faiz kararında
        Gözler TCMB'nin faiz kararında
        'A Day In The Life' ile defnedilecek
        'A Day In The Life' ile defnedilecek
        Beşiktaş, Shakhtar'ı konuk ediyor
        Beşiktaş, Shakhtar'ı konuk ediyor
        Fenerbahçe'den dört dörtlük prova!
        Fenerbahçe'den dört dörtlük prova!
        "Amerikan tarihinin en büyük siyasi skandallarından"
        "Amerikan tarihinin en büyük siyasi skandallarından"
        Merkez Bankası'nın faiz kararı ne olur
        Merkez Bankası'nın faiz kararı ne olur