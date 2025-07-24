Jhon Duran ilk maçında parladı!
Fenerbahçe'nin yeni transferi Jhon Duran, sarı-lacivertli formayla çıktığı ilk maçta şov yaptı... Kanarya'nın Al Ittihad'ı 4-0 mağlup ettiği maçta 45 dakikada 2 gol atan yıldız forvet, Kolombiya ve Suudi Arabistan basınında gündem oldu.
Fenerbahçe'nin Al Nassr'dan kadrosuna kattığı Jhon Duran, ilk maçında sınıfı geçti. Sarı-lacivertlilerin Al Ittihad'ı 4-0 mağlup ettiği hazırlık maçında ikinci yarıda oyuna giren Kolombiyalı yıldız, 77 ve 88. dakikalarda 2 gol atarak dikkat çekti.
22 yaşındaki futbolcunun performansı, ülkesi Kolombiya ve Suudi Arabistan basınında geniş yankı uyandırdı.
Suudi basınında atılan manşetlerde Jhon Duran'ın harika bir başlangıç yaptığına değinilerek Kolombiyalı forvetin sarı-lacivertlilere umut aşıladığı vurgulandı.
ESPN Kolombiya'da yer alan haberde ise, "Kolombiyalı Jhon Duran'ın Fenerbahçe'deki hikayesi, Al-Ittihad'a karşı oynanan ve 4-0 kazanılan hazırlık maçında attığı iki golle en iyi şekilde başladı" ifadeleri kullanıldı.
Jhon Duran'ın manşetine taşıyan AS Kolombiya ise, "İlk maçı bundan daha iyi olamazdı: İki gol atarak 4-0 kazandı" yazarak Kolombiyalı yıldızı övdü.
El Tiempo'da yer alan haberde ise "Jhon Duran'ın Fenerbahçe formasıyla ilk kurbanı Al Ittihad oldu" ifadelerine yer verildi.