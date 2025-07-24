Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu ilk maçında bu akşam sahasında Arda Turan yönetimindeki Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk ile karşı karşıya gelecek. Tüpraş Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 21.00'de başlayacak ve HT Spor ekranlarından şifresiz ve canlı olarak yayınlanacak. Müsabakayı Bulgar hakem Georgi Kabakov yönetecek.

Beşiktaş, 2025-2026 sezonunun ilk maçında taraftarı önünde iyi bir sonuç almayı hedefliyor. Siyah-beyazlı futbol takımı, 31 Temmuz Perşembe günü Polonya'nın Krakow şehrindeki Reymana Stadı'nda oynanacak rövanş öncesi tur için avantaj yakalamanın peşinde...

🇹🇷 Temsilcimiz Beşiktaş'ın Shakhtar Donetsk ile oynayacağı UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu ilk maçı, bu akşam şifresiz olarak HT Spor'da! 📺 #UEL



🕘 21.00

🏟️ Beşiktaş Stadyumu

👤 Georgi Kabakov pic.twitter.com/oebKrff8cz — HT Spor (@HTSpor) July 24, 2025

BEŞİKTAŞ, SEZON ÖNCESİ 4 HAZIRLIK MAÇI YAPTI

Siyah-beyazlı takım, yeni sezon öncesi Avusturya'da yaptığı kampta dört hazırlık maçı oynadı.

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Beşiktaş, ilk üç hazırlık maçında Avusturya ekipleriyle karşılaştı. İlk hazırlık maçında St. Pölten'i 2-0 yenen siyah-beyazlılar, ikinci müsabakada ise Admira Wacker ile 1-1 berabere kaldı.

Üçüncü karşılaşmada Wolfsberger'e 3-2 kaybeden Beşiktaş, dördüncü ve son hazırlık maçında da Slovakya temsilcisi Petrzalka 1898'e 2-1 mağlup oldu.

Siyah-beyazlılar, dört maçta 6 gol atarken, kalesinde ise aynı sayıda gol gördü.

BEŞİKTAŞ'IN MUHTEMEL 11'İ:

Mert, Svensson, Paulista, Uduokhai, Jurasek, Demir Ege, Gedson Fernandes, Rashica, Rafa Silva, Joao Mario, Abraham

AVRUPA KUPALARINDA 253. MAÇ Beşiktaş, Shakhtar Donetsk karşılaşmasıyla birlikte Avrupa kupalarındaki 253. maçına çıkacak. Kartal geride kalan 252 mücadelede 95 galibiyet, 49 beraberlik ve 108 mağlubiyet yaşadı. Rakip fileleri 338 kez havalandıran siyah-beyazlılar, kalesinde ise 384 gole engel olamadı. AVRUPA LİGİ'NDE 132. MÜCADELE UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi isimleriyle düzenlenen organizasyonda Beşiktaş, bugüne kadar 131 defa boy gösterdi. Siyah-beyazlılar, söz konusu maçlarda 57 galibiyet, 25 beraberlik ve 49 mağlubiyet aldı. Kartal, bu müsabakalarda 207 kez gol sevinci yaşarken, kalesinde ise 172 gol gördü. REKLAM ⚽️ Beşiktaş-Shakhtar Donetsk maçı bu akşam HT Spor'da! 📺 #UEL



🎙️ Rıdvan Dilmen ve Metin Tekin, UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu ilk maçını Sine Çakır Heyse'nin moderatörlüğünde yorumlayacak. pic.twitter.com/BIvTbQ3EoU — HT Spor (@HTSpor) July 24, 2025 RAKİP ARDA TURAN UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda siyah-beyazlı takımın karşılaşacağı Shakhtar Donetsk'i Türk antrenör Arda Turan çalıştırıyor. 2023 ile 2025 yıllarında Eyüpspor'da görev yapan 38 yaşındaki teknik adam, yeni sezonda Ukrayna temsilcisinin başına geçti. İstanbul ekibi, Arda Turan yönetiminde geçen sezonu 53 puanla 6. sırada tamamlamıştı.

SHAKHTAR, İLK TURDA ILVES'İ GEÇTİ Arda Turan yönetimindeki Shakhtar Donetsk, UEFA Avrupa Ligi 1. eleme turunda Finlandiya ekibi Ilves'i geçerek Beşiktaş'ın rakibi oldu. İlk maçta konuk ettiği rakibini 6-0 ile geçen Ukrayna ekibi, ikinci maçta deplasmanda 0-0 berabere kalarak adını bir üst tura yazdırdı. Shakhtar, Arda Turan yönetiminde çıktığı iki maçta kalesini gole kapattı. Ukrayna temsilcisi, yeni sezon öncesinde oynadığı dört hazırlık maçında ise 8 gol kaydederken, sadece 1 gol yedi. SEYİRCİSİYLE BULUŞACAK Beşiktaş, yaklaşık iki ay sonra taraftarının önüne çıkacak. Son olarak Süper Lig'de geçen sezonun 37. haftasında Çaykur Rizespor ile sahasında karşılaşan "Kara kartal", 59 gün sonra taraftarıyla buluşacak. REKLAM Siyah-beyazlılar, Tüpraş Stadı'nda taraftarının da desteğiyle ilk maçtan avantajlı bir skorla ayrılmayı hedefliyor. YENİ TRANSFERLER SAHNE ALACAK Beşiktaş'ta üç yeni transfer, teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in şans vermesi durumunda Shakhtar Donetsk karşısında ilk resmi maçlarına çıkacak. Siyah-beyazlı ekipte Benfica'dan kiralanan oyuncular David Jurasek ve Orkun Kökçü ile Roma'dan geçici transfer olan Tammy Abraham, taraftarın karşısında ilk heyecanını yaşayacak.