Rus yolcu uçağı kayboldu
Son dakika... Rus haber ajansı Interfax: Yaklaşık 50 kişiyi taşıyan Rus yolcu uçağı ülkenin güney batısındaki Amur bölgesinde kayboldu
Giriş: 24.07.2025 - 08:39 Güncelleme: 24.07.2025 - 08:45
Rus haber ajansı Interfax'ın son dakika olarak servis ettiği haberine göre, yaklaşık 50 kişiyi taşıyan Rus yolcu uçağı ülkenin güney batısında kayboldu.
Interfax haberinde, Rus yolcu uçağının ülkenin güney batısındaki Amur bölgesinde kaybolduğunu bildirdi.
Rus hava trafik kontrol merkezi An-24 yolcu uçağıyla temasını kaybettiğini açıkladı.
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