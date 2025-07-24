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        Haberler Dünya Rus yolcu uçağı kayboldu | Dış Haberler

        Rus yolcu uçağı kayboldu

        Son dakika... Rus haber ajansı Interfax: Yaklaşık 50 kişiyi taşıyan Rus yolcu uçağı ülkenin güney batısındaki Amur bölgesinde kayboldu

        Kaynak
        Reuters
        Giriş: 24.07.2025 - 08:39 Güncelleme: 24.07.2025 - 08:45
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        Rus yolcu uçağı kayboldu
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        Rus haber ajansı Interfax'ın son dakika olarak servis ettiği haberine göre, yaklaşık 50 kişiyi taşıyan Rus yolcu uçağı ülkenin güney batısında kayboldu.

        Interfax haberinde, Rus yolcu uçağının ülkenin güney batısındaki Amur bölgesinde kaybolduğunu bildirdi.

        Rus hava trafik kontrol merkezi An-24 yolcu uçağıyla temasını kaybettiğini açıkladı.

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