Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 10.640,27 %0,46
        DOLAR 40,4793 %0,06
        EURO 47,7364 %0,17
        GRAM ALTIN 4.393,76 %-0,28
        FAİZ 40,67 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 50,94 %-0,29
        BITCOIN 118.080,00 %0,10
        GBP/TRY 54,9197 %-0,10
        EUR/USD 1,1765 %-0,05
        BRENT 69,04 %0,77
        ÇEYREK ALTIN 7.183,80 %-0,28
        Haberler Ekonomi Sigorta 3,2 milyon cep telefonu sigortalı - Sigorta Haberleri

        3,2 milyon cep telefonu sigortalı

        Sigorta Sayfası programına katılan Fiba Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Buket Erşan, mağazada satış sırasında yapılan gömülü sigortanın son dönemde önemli gelişme kaydettiğini belirterek 3,2 milyon cep telefonunun bu yolla sigortalandığını söyledi. Erşan şu anda cep telefonu ve elektronik cihaz ile sınırlı olan bu tip sigortanın kasko, etkinlik sigortası, seyahat sigortasında gelişim göstermesini beklediklerini dile getirdi.

        Giriş: 24.07.2025 - 09:44 Güncelleme: 24.07.2025 - 09:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sigortada 'gömülü' gelişme
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Fiba Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Buket Erşan, sigortacılığın giderek dijitalleştiğini kaydederek, "Bir çok şirket ve kanalda kağıt ve imza olmadan sigorta ürünleri satın alınabiliyor. Fiyatları karşılaştırıyorsunuz. Her şeyi inceleyebiliyorsunuz. Ancak müşteriler tarafından hala sigorta ürünü satın alınmadan önce insan faktörü aranıyor" diye konuştu.

        Sigortacılığın son dönemde geliştiği alanlardan birisinin de gömülü sigortacılık olduğunu anlatan Erşan, dünyada 8 trilyon dolarlık sigorta pazarının 130 milyar dolarlık kısmının gömülü sigortacılık kaynaklı olduğunu dile getirdi. Erşan, gömülü sigortayı, "Siz bir mağazaya gittiniz ve cep telefonu veya elektronik eşya satın almak istiyorsunuz. Bu ürünle birlikte sigortasını da satın alıyorsunuz. İhtiyaç duyduğunuz an bir farkındalık yaratılıyor" şeklinde anlattı.

        REKLAM

        MALİYETLERİ VE FİYATI DÜŞÜRÜYOR

        Erşan Türkiye'de gömülü sigortanın yüzde 80'inin cep telefonundan oluştuğunu geri kalan yüzde 20'lik tutarın ise elektronik cihaz sigortaları olduğunu ifade ederek, ancak son iki yılda bu alanın yüzde 60 büyüdüğünü kaydetti. Erşan dünyada kasko, etkinlik sigortası, seyahat sigortasının da gömülü sigortacılık yoluyla sigortalandığını anlattı. Türkiye'de de bu alanlarda bir gelişim beklediklerini ifade eden Erşan, "Biz bu alanın önümüzdeki yıllarda önemli bir hale gelecek" dedi. Erşan, sadece sıfır cep telefonları değil ikinci el, yenilenmiş telefonlara da teminat verdiklerini belirtti.

        Dijital sigortaların satış sonrası hizmetler için kullanıldığını diğer yandan çok ciddi veri analizleri yapıldığını belirterek, şunları söyledi: "Hasar bildirimini dijitalden yapıp hasar sürecini izleyebiliyorsunuz. Yapay zeka kullanılarak hasar süreçlerinde bir anomali var mı onu görüyorsunuz. Maliyetleri optimize ediyorsunuz ve bunu de müşterilere olumlu yansıtıyorsunuz."

        338 MİLYAR LİRA TAZMİNAT ÖDENDİ

        2024'te sigorta sektörünün yaklaşık 838 milyar lira üretim ve yüzde 74 büyüme ile enflasyonun üstünde gelişim gösterdiğini bu yıl da yüzde 50'lik bir büyümenin söz konusu olduğunu anlatan Erşan, sigortacılıkla ilgili "Lokomotif branş tabii ki otomobil sigortaları ama yangın ve sağlık sigortalarına ilgi de artıyor. Son 10 yılın en iyi sigortalılık oranına ulaştık ama oran haya yüzde 2,3 düzeyinde. Sigorta sektörü 576 trilyon lira teminat sağlanıyor. Bu çok ciddi bir rakam. Diğer yandan 2024'te yine 338 milyar lira da tazminat ödendi" şeklinde konuştu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #sigorta
        #gömülü sigorta
        #cep telefonu sigortası
        #Fiba Sigorta
        #kasko
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Eskişehir'deki yangında 10 şehit
        Eskişehir'deki yangında 10 şehit
        6 şehirde orman yangını! Havadan ve karadan müdahale ediliyor
        6 şehirde orman yangını! Havadan ve karadan müdahale ediliyor
        Kaotik havalar! İklimin kendi değişkenliği bile değişiyor
        Kaotik havalar! İklimin kendi değişkenliği bile değişiyor
        ÖTV'de sistem sil baştan
        ÖTV'de sistem sil baştan
        Arda Güler'in hayalleri yıkıldı: Flaş paylaşım!
        Arda Güler'in hayalleri yıkıldı: Flaş paylaşım!
        Marina ücretinden kaçıyorlar
        Marina ücretinden kaçıyorlar
        Fenerbahçe'den dört dörtlük prova!
        Fenerbahçe'den dört dörtlük prova!
        "Amerikan tarihinin en büyük siyasi skandallarından"
        "Amerikan tarihinin en büyük siyasi skandallarından"
        Masraflar işverenden alınacak
        Masraflar işverenden alınacak
        "AB, pazarını bize açarsa daha düşük gümrük vergisi öder"
        "AB, pazarını bize açarsa daha düşük gümrük vergisi öder"
        Merkez Bankası'nın faiz kararı ne olur
        Merkez Bankası'nın faiz kararı ne olur
        Kuvvetli rüzgar uyarısı! Bu bölgeler dikkat
        Kuvvetli rüzgar uyarısı! Bu bölgeler dikkat
        ABD basınından 'Epstein' iddiası
        ABD basınından 'Epstein' iddiası
        Kamu işçilerinin toplu sözleşmesinde flaş gelişme
        Kamu işçilerinin toplu sözleşmesinde flaş gelişme
        Rusya-Ukrayna 3. kez İstanbul'da bir araya geldi
        Rusya-Ukrayna 3. kez İstanbul'da bir araya geldi
        "Yahudi devletine karşı bitmeyen sorumluluğumuz var"
        "Yahudi devletine karşı bitmeyen sorumluluğumuz var"
        Tartışmalı terör maddesi yürürlükten kalktı! Cezaevlerinden tahliyeler başladı
        Tartışmalı terör maddesi yürürlükten kalktı! Cezaevlerinden tahliyeler başladı
        Geride 240 milyon dolar bıraktı
        Geride 240 milyon dolar bıraktı
        Aselsan 5 yeni ürününü tanıttı
        Aselsan 5 yeni ürününü tanıttı
        'Ah O Günler'in konuğu Oğuz Çetin: Efsane kariyerini anlattı!
        'Ah O Günler'in konuğu Oğuz Çetin: Efsane kariyerini anlattı!