3,2 milyon cep telefonu sigortalı

Fiba Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Buket Erşan, sigortacılığın giderek dijitalleştiğini kaydederek, "Bir çok şirket ve kanalda kağıt ve imza olmadan sigorta ürünleri satın alınabiliyor. Fiyatları karşılaştırıyorsunuz. Her şeyi inceleyebiliyorsunuz. Ancak müşteriler tarafından hala sigorta ürünü satın alınmadan önce insan faktörü aranıyor" diye konuştu.

Sigortacılığın son dönemde geliştiği alanlardan birisinin de gömülü sigortacılık olduğunu anlatan Erşan, dünyada 8 trilyon dolarlık sigorta pazarının 130 milyar dolarlık kısmının gömülü sigortacılık kaynaklı olduğunu dile getirdi. Erşan, gömülü sigortayı, "Siz bir mağazaya gittiniz ve cep telefonu veya elektronik eşya satın almak istiyorsunuz. Bu ürünle birlikte sigortasını da satın alıyorsunuz. İhtiyaç duyduğunuz an bir farkındalık yaratılıyor" şeklinde anlattı.

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Erşan Türkiye'de gömülü sigortanın yüzde 80'inin cep telefonundan oluştuğunu geri kalan yüzde 20'lik tutarın ise elektronik cihaz sigortaları olduğunu ifade ederek, ancak son iki yılda bu alanın yüzde 60 büyüdüğünü kaydetti. Erşan dünyada kasko, etkinlik sigortası, seyahat sigortasının da gömülü sigortacılık yoluyla sigortalandığını anlattı. Türkiye'de de bu alanlarda bir gelişim beklediklerini ifade eden Erşan, "Biz bu alanın önümüzdeki yıllarda önemli bir hale gelecek" dedi. Erşan, sadece sıfır cep telefonları değil ikinci el, yenilenmiş telefonlara da teminat verdiklerini belirtti.