Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        BIST 100 10.622,23 %0,29
        DOLAR 40,4787 %0,06
        EURO 47,7452 %0,19
        GRAM ALTIN 4.390,62 %-0,35
        FAİZ 40,67 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 50,91 %-0,34
        BITCOIN 118.105,00 %0,12
        GBP/TRY 54,9198 %-0,10
        EUR/USD 1,1765 %-0,05
        BRENT 68,96 %0,66
        ÇEYREK ALTIN 7.179,07 %-0,35
        Haberler Ekonomi Para Gözler TCMB'nin faiz kararında - Para Haberleri

        Gözler TCMB'nin faiz kararında

        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu'nun faiz kararı bugün 14:00'te açıklanacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.07.2025 - 10:17 Güncelleme: 24.07.2025 - 10:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gözler TCMB'nin faiz kararında
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu'nun faiz kararı bugün 14:00'te açıklanacak. Yılın 5. PPK toplantısından çıkacak karar bekleniyor. Bir sonraki toplantı 11 Eylül'de gerçekleşecek.

        PPK TOPLANTI TAKVİMİ
        23 Ocak 2025
        6 Mart 2025
        20 Mart 2025*
        17 Nisan 2025
        19 Haziran 2025
        24 Temmuz 2025
        11 Eylül 2025
        23 Ekim 2025
        11 Aralık 2025
        22 Ocak 2026
        12 Mart 2026
        *Ara Toplantı Yapıldı

        AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler temmuz ayında TCMB'nin politika faizini 250 baz puan indirerek yüzde 43,50'ye çekmesini bekliyor.

        Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 35 oldu. Haziran ayında gerçekleştirilen toplantıda, politika faizi yüzde 46'da sabit tutulmuştu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Hikayeleri ortaya çıkmaya başladı!
        Hikayeleri ortaya çıkmaya başladı!
        Eskişehir'deki yangında 10 şehit
        Eskişehir'deki yangında 10 şehit
        6 şehirde orman yangını! Havadan ve karadan müdahale ediliyor
        6 şehirde orman yangını! Havadan ve karadan müdahale ediliyor
        Kaotik havalar! İklimin kendi değişkenliği bile değişiyor
        Kaotik havalar! İklimin kendi değişkenliği bile değişiyor
        "Eyyam-ı bahur sıcaklarının etkisindeyiz"
        "Eyyam-ı bahur sıcaklarının etkisindeyiz"
        ÖTV'de sistem sil baştan
        ÖTV'de sistem sil baştan
        Arda Güler'in hayalleri yıkıldı: Flaş paylaşım!
        Arda Güler'in hayalleri yıkıldı: Flaş paylaşım!
        Sigortada 'gömülü' gelişme
        Sigortada 'gömülü' gelişme
        Marina ücretinden kaçıyorlar
        Marina ücretinden kaçıyorlar
        Beşiktaş, Shakhtar'ı ağırlayacak!
        Beşiktaş, Shakhtar'ı ağırlayacak!
        "Amerikan tarihinin en büyük siyasi skandallarından"
        "Amerikan tarihinin en büyük siyasi skandallarından"
        Fenerbahçe'den dört dörtlük prova!
        Fenerbahçe'den dört dörtlük prova!
        Masraflar işverenden alınacak
        Masraflar işverenden alınacak
        "AB, pazarını bize açarsa daha düşük gümrük vergisi öder"
        "AB, pazarını bize açarsa daha düşük gümrük vergisi öder"
        Merkez Bankası'nın faiz kararı ne olur
        Merkez Bankası'nın faiz kararı ne olur
        Kuvvetli rüzgar uyarısı! Bu bölgeler dikkat
        Kuvvetli rüzgar uyarısı! Bu bölgeler dikkat
        ABD basınından 'Epstein' iddiası
        ABD basınından 'Epstein' iddiası
        Kamu işçilerinin toplu sözleşmesinde flaş gelişme
        Kamu işçilerinin toplu sözleşmesinde flaş gelişme
        Rusya-Ukrayna 3. kez İstanbul'da bir araya geldi
        Rusya-Ukrayna 3. kez İstanbul'da bir araya geldi
        Geride 240 milyon dolar bıraktı
        Geride 240 milyon dolar bıraktı