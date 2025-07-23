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        Of Kaymakamı Akça'dan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne ziyaret

        Of Kaymakamı Eşref Akça, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne ziyarette bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2025 - 18:40 Güncelleme: 23.07.2025 - 19:09
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        Of Kaymakamı Akça'dan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne ziyaret
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        Of Kaymakamı Eşref Akça, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne ziyarette bulundu.

        Akça, ziyaretinde, İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Kabahasanoğlu'ndan çalışmaları hakkında bilgi aldı.

        Faaliyetleriyle ilgili sunum yapan Kabahasanoğlu, yeni dönemde başarı çıtalarını artırmaya çalışacaklarını söyledi.

        Akça ise Kabahasanoğlu ile kurum çalışanlarına başarılar diledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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