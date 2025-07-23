Of Kaymakamı Akça'dan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne ziyaret
Of Kaymakamı Eşref Akça, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne ziyarette bulundu.
Of Kaymakamı Eşref Akça, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne ziyarette bulundu.
Akça, ziyaretinde, İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Kabahasanoğlu'ndan çalışmaları hakkında bilgi aldı.
Faaliyetleriyle ilgili sunum yapan Kabahasanoğlu, yeni dönemde başarı çıtalarını artırmaya çalışacaklarını söyledi.
Akça ise Kabahasanoğlu ile kurum çalışanlarına başarılar diledi.
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