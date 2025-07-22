Trabzonspor, Tonio Teklic ile yolları ayrıldı
TRABZONSPOR, Hırvat oyuncu Tonio Teklic ile sözleşmesini karşılıklı olarak feshettiğini açıkladı.
TRABZONSPOR, Hırvat oyuncu Tonio Teklic ile sözleşmesini karşılıklı olarak feshettiğini açıkladı.
Trabzonspor, Hırvat orta saha oyuncusu Tonio Teklic’in sözleşmesini karşılıklı anlaşmayla feshetti. 2023-24 sezonu başında Hırvatistan'ın NK Varazdin kulübünden transfer edilen 25 yaşındaki futbolcu, bordo-mavili takımda beklentilerin uzağında kaldı. Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, “Kulübümüz ile profesyonel futbolcumuz Tonio Teklic arasındaki 21.07.2023 başlangıç ve 30.06.2026 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir” denildi.
TRABZONSPOR FORMASIYLA 6 MAÇA ÇIKTI
Tonio Teklic, 2023-2024 sezonunda Trabzonspor formasıyla Süper Lig’de 6 maça çıktı. Gol veya asist katkısı yapamayan Hırvat oyuncu, sezonun ikinci yarısında Fatih Karagümrük’e kiralandı. İstanbul ekibinde sadece 12 maçta süre alan Teklic, 2024-25 sezonunda da 1’inci Lig ekibi Erzurumspor’a kiralandı. Teklic Erzurumspor’da 4 gol 9 asist üreterek sezonu tamamladı.
Orta sahanın ofansif bölgesinde görev yapan Teklic, 2023 yazında 1 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer edilmişti.
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