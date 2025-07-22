Trabzonspor Basketbol Takımı, Letonyalı uzun forvet Karlis Silins'i renklerine bağladı

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında daha önce Ty Gordon, Okben Ulubay, Akwasi Yeboah, Angel Delgado, Dorukhan Engindeniz, Marcquise Reed, Tres Tinkle, Alican Güney ve Dae Dae Grant'i kadrosuna katan Trabzonspor, Karlis Silins'in transferiyle yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor.

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