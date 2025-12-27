Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Türk somonu ihracatında hedef milyar dolara ulaşmak

        MELTEM YILMAZ KARAKURUM - Türkiye'nin önemli su ürünleri ihraç kalemleri arasında yer alan Türk somonunda üretim ve ihracat hızla artarken ihracat gelirlerinin 2-3 yıl içerisinde milyar dolar seviyelerine çıkması hedefleniyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.12.2025 - 11:08 Güncelleme: 27.12.2025 - 11:08
        Türk somonu ihracatında hedef milyar dolara ulaşmak
        MELTEM YILMAZ KARAKURUM - Türkiye'nin önemli su ürünleri ihraç kalemleri arasında yer alan Türk somonunda üretim ve ihracat hızla artarken ihracat gelirlerinin 2-3 yıl içerisinde milyar dolar seviyelerine çıkması hedefleniyor.

        Üretim süreci iç sularda başlayan Türk somonu, Karadeniz'deki kafeslerde büyütülerek ihracata hazır hale getiriliyor.

        Yaklaşık 8-10 ay süren bu süreçte balıklar, uluslararası standartlara uygun şekilde yetiştiriliyor ve işleniyor.

        Üretim kapasitesi her geçen gün artan Türk somonu Rusya, Vietnam ve Belarus başta olmak üzere, çok sayıda ülkeye ihraç ediliyor.

        Son yıllarda yapılan yatırımlar, işleme tesislerinin artması ve pazarlama faaliyetleriyle Türk somonunun dünya pazarlarındaki bilinirliği de yükseliyor.

        Sektör temsilcileri ihracatta katma değeri artırmaya yönelik çalışmalarını sürdürürken yeni pazarlara açılma hedefi doğrultusunda da uluslararası fuarlara ve ticari temaslara ağırlık veriyor.

        - "Tüm çiftliklerde yeni üretim süreci başladı"

        Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Su Ürünleri Sektör Komitesi Başkan Yardımcısı İlker Yıldırım, AA muhabirine, Türk somonunun son yıllarda bölge ve ülke için öneminin giderek arttığını söyledi.

        Bu ay içerisinde 2026'nın somon adaylarının denizlerdeki kafeslere bırakıldığını dile getiren Yıldırım, "Hedefimiz yılı 500 milyon doları geçecek şekilde kapatmak ama mevcut somon ihracatını en az 2-3 yıl içerisinde milyar dolara getirmek. Bu konuda bakanlığımız, Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliğimiz çok ciddi emekler sarf ediyor." dedi.

        Türk somonunun katma değeri yüksek bir ihraç ürünü olduğunu vurgulayan Yıldırım, ihracatta gelecekten de ümitli olduklarını dile getirdi.

        - "Hedefimizde şu anki ihracatımızı ikiye katlamak var"

        Yıldırım, Türk somonunun ihracat potansiyelini artırmak için özveriyle çalıştıklarını, dünyadaki tüm su ürünleri ile alakalı fuarlarda bölge ve ülke olarak yer aldıklarını aktardı.

        Hedef ülke olarak özellikle Çin'e yoğunlaştıklarını belirten Yıldırım, "Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği olarak yaklaşık 3-4 yıldır Çin'e sürekli gidiyoruz. Oradan da çok ümitliyiz. Bizim 2-3 yıl içerisinde hedefimizde şu anki ihracatımızı ikiye katlamak var. Sonrasında da hedefimiz daha yüksek. Katma değerli ürünler üreterek özellikle Avrupa hedefimiz var. Amerika, Kanada bizim için çok önemli. İnşallah zamanla oralardaki pazar payımızı da ciddi şekilde artıracağız." diye konuştu.

        Yıldırım, bu hedef doğrultusunda çok sayıda projeyi hayata geçirdiklerini, en büyük pazar payını her dönem olduğu gibi Rusya'nın oluşturduğu kaydetti.

