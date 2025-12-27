Trabzonspor'dan şampiyonluk sonrası en iyi 17 haftalık dönem

Karadeniz ekibi, 17 karşılaşmada hanesine 35 puan yazdırarak ligde son dönemlerde puan olarak en iyi dönemini geçirirken üst sıralarda yer almayı başardı.

Trabzonspor, ligde üç büyük rakibi karşısında sezonun ilk yarısında oynadığı maçlarda 1 mağlubiyet ve 2 beraberlik yaşadı.

İç sahada 9 maçta 5 galibiyet ve 4 beraberlik sonucunda 19 puan toplayan Trabzonspor, dış sahada ise 8 karşılaşmada 5 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyetle 16 puanı hanesine yazdırdı.

Bordo-mavililer, ligin 5. haftasında uzun süre 10 kişi oynadığı karşılaşmada Fenerbahçe'ye deplasmanda 1-0, ilk yarının son haftasında da Gençlerbirliği'ne başkentte 4-3 mağlup oldu.

- Sadece 2 yenilgisi var

Bordo-mavililer, son 4 sezon içerisinde en fazla puan topladığı dönemi geçirdi. 2021-2022 sezonunun 17 haftasından 7 puan daha az puan toplayan Karadeniz ekibi, lider Galatasaray'ın 7, ikinci sıradaki Fenerbahçe'nin 4 puan gerisinde üçüncü sırada yer aldı.

Uzun aradan sonra şampiyonluk hasretini sonlandırdığı 2021-2022 sezonun 17 maçlık bölümünde 42 puanla 1. sırada yer alan bordo-mavililer, o sezondan sonra en iyi başarıyı bu yıl gösterdi.

