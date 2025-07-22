Trabzon'daki Karadere Vadisi'ne 15 bin alabalık yavrusu bırakıldı

Alabalıklar, ekipler tarafından vadideki nehirde daha önce belirlenen noktalara bırakıldı.

Trabzon Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünce "Doğal Alabalık Üretimi ve Orman İçi Suların Balıklandırma Projesi" kapsamında 15 bin kırmızı benekli alabalık yavrusu, Karadere Vadisi'ne getirildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.