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        Trabzon'daki Karadere Vadisi'ne 15 bin alabalık yavrusu bırakıldı

        Trabzon'un Araklı ilçesindeki Karadere Vadisi'ne 15 bin alabalık yavrusu salındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.07.2025 - 19:41 Güncelleme: 22.07.2025 - 19:41
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        Trabzon'daki Karadere Vadisi'ne 15 bin alabalık yavrusu bırakıldı
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        Trabzon'un Araklı ilçesindeki Karadere Vadisi'ne 15 bin alabalık yavrusu salındı.

        Trabzon Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünce "Doğal Alabalık Üretimi ve Orman İçi Suların Balıklandırma Projesi" kapsamında 15 bin kırmızı benekli alabalık yavrusu, Karadere Vadisi'ne getirildi.

        Alabalıklar, ekipler tarafından vadideki nehirde daha önce belirlenen noktalara bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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