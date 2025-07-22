Trabzon'da gün batımı görülmeye değer manzaralar oluşturdu
Trabzon'un Ortahisar ilçesinde, gün batımıyla gökyüzünde oluşan kızıllık etkileyici manzaralar sundu.
Trabzon'un Ortahisar ilçesinde, gün batımıyla gökyüzünde oluşan kızıllık etkileyici manzaralar sundu.
Kentte havaların ısınmasıyla akşam saatlerini dışarıda olan vatandaşlar, gün batımı eşliğinde yürüyüş yaparak vakit geçirdi.
Zağnos Vadisi güzergahındaki tarihi noktalardan Kanuni Sultan Süleyman Osmanlı Kültür Evi, Ortahisar Fatih Camisi ve Valilik binası gün batımı renkleriyle güzel görüntüler oluşturdu.
Öte yandan Pazarkapı Mahallesi'de ibadete açılan 13 bin kişi kapasiteli Hanife Hatun Camisinde de görülmeye değer manzaralar oluştu.
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