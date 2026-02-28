Trabzonspor, Başakşehir maçının hazırlıklarına başladı
Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nın 4. haftasında 3 Mart Salı günü deplasmanda RAMS Başakşehir ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Tekke yönetimindeki antrenmanda, dün Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük maçında forma giyen oyuncular yenilenme çalışması gerçekleştirdi.
Diğer oyuncular ise ısınmanın ardından pas, rondo, dayanıklılık ve dar alanda oyun çalışması yaptı.
Bordo-mavililer, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.
