Orta ve Doğu Karadeniz'de kar etkili oldu

Trabzon, Bayburt, Giresun, Ordu ve Artvin'de kar aralıklarla etkisini sürdürüyor.



Trabzon'da kar nedeniyle kapanan 14 mahalle yolunda çalışma yürütülüyor.



Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, vatandaşların ulaşımda mağduriyet yaşamaması için ekiplerin çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü belirtildi.



Yüksek kesimlerde yol açma ve kar temizleme faaliyetlerinin 63 personel, 36 iş makinesi ve 6 destek araçla devam edildiği aktarılan açıklamada, çalışmalarda diyaliz hastalarının sağlık hizmetlerine ulaşmasına öncelik sağlandığı bildirildi.



Açıklamada, elektrik kesintisi yaşanan mahallelerde ise trafo yollarının açılması için Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş ekipleriyle koordineli çalışma yürütüldüğü kaydedildi.



- Bayburt



Bayburt'ta etkili olan kar yağışının ardından kaldırımlar ve yollarda biriken karlar, kamyonlarla şehir dışına taşınıyor.



Bayburt Belediyesi ekipleri, beyaza bürünen kentte vatandaşların ve sürücülerin olumsuzluk yaşamaması için karla mücadele çalışması yürütüyor.



Çalışmalarda özellikle ana arterler, cadde, sokak ve kaldırımlar öncelikli olarak temizleniyor.



- Giresun



Giresun'da kar ve soğuk hava etkisini sürdürdü.



Valilikten alınan bilgiye göre, merkezde 1, Alucra'da 6, Bulancak'ta 4, Çamoluk'ta 2, Dereli'de 29, Espiye'de 1, Keşap'ta 3 ve Yağlıdere'de 9 olmak üzere 55 köy yolu ulaşıma kapandı.



İl Özel İdaresi ekipleri, iş makineleriyle kapalı yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor.



- Ordu



Ordu'da aralıklarla devam eden kar hayatı olumsuz etkiledi.



Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, ortalama kar kalınlığının 118 santimetreyi bulduğu belirtildi.



Şehrin birçok noktasında heyelanların meydana geldiği aktarılan açıklamada, heyelan nedeniyle oluşan olumsuzlukları gidermek ve kar nedeniyle kapanan yolları ulaşıma açmak için ekiplerin yoğun mesai harcadığı vurgulandı.



Açıklamada, 600 personelin 417 araç ve iş makinesiyle sahada etkin çalışma gerçekleştirdiği ifade edildi.



Yüksek kesimlerde karın 200 santimetreye ulaştığı kentte 576 mahallenin yolunun ulaşıma açıldığı kaydedilen açıklamada, "Ekipler 69 hastanın ulaşımını sağlarken, vefat eden 21 vatandaşa cenaze hizmeti verdi. Küreme ve tuzlama çalışmaları ile ulaşımda yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçen ekipler tedbiri elden bırakmıyor." ifadeleri kullanıldı.



- Artvin



Artvin'de etkili olan karın ardından il merkezinde 6, ilçelerden Ardanuç'ta 15, Şavşat'ta 35, Yusufeli'nde 5 olmak üzere 61 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.



İl Özel İdaresi ekipleri, 48 personel ve 30 iş makinesiyle kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.



Öte yandan kentin en önemli turizm merkezlerinden Kafkasör yaylasında kar kalınlığı 30, Atabarı Kayak Merkezi'nde de 90 santimetreye ulaştı.





