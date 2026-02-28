Hentbol: Kadınlar Süper Lig
Hentbol Kadınlar Süper Lig play-off etabı üçüncü haftasında Ortahisar Belediyespor, sahasında Armada Praxis Yalıkavak'ı 34-31 yendi.
Giriş: 28.02.2026 - 16:20 Güncelleme:
Beşirli Spor Salonu'nda oynanan mücadelenin ilk yarısını Armada Praxis Yalıkavak, 16-15 önde tamamladı.
Karşılaşmanın ikinci yarısında üstünlüğü sağlayan ev sahibi takım, müsabakadan 34-31 galip ayrıldı.
