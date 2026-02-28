Canlı
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri Haberleri

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Trabzon Şehir Hastanesi inşaatında incelemelerde bulundu:

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Trabzon Şehir Hastanesi'nin yıl sonuna kalmadan hizmete açılacağını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.02.2026 - 18:10
        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Trabzon Şehir Hastanesi inşaatında incelemelerde bulundu:

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Trabzon Şehir Hastanesi'nin yıl sonuna kalmadan hizmete açılacağını söyledi.

        Uraloğlu, Akyazı mevkisindeki Trabzon Şehir Hastanesi inşaatında incelemelerde bulundu, yetkililerden hastane kavşağı ve bağlantı yollarının son durumuna ilişkin bilgi aldı.

        Hastanedeki çalışmaların yüzde 90 seviyesine ulaştığını belirten Uraloğlu, neredeyse iç donanım ve tıbbi cihazların yerleştirilmesi aşamasına geldiğini ifade etti.

        İnşaat alanının 272 bin metrekare olduğunu vurgulayan Uraloğlu, hastanenin yatak kapasitesinin ilk etapta 1000 civarında olacağını anlattı.

        Uraloğlu, yatak kapasitesinin daha sonra 1500'e çıkarılacağına işaret ederek, çok önemli bir bölge hastanesi olacağının altını çizdi.

        Şehir Hastanesinin kadın doğum, onkoloji, kalp ve damar cerrahisi hastanelerini de bünyesinde barındıracağını anlatan Uraloğlu, 2 bin 500 araç kapasiteli kapalı ve açık otopark alanları da bulunduğunu belirtti.

        Uraloğlu, zaman zaman bazı spekülasyonlar yapıldığına dikkati çekerek, "1800 fore kazık, 762 sismik izolatör burada tesis edilmiştir. Dolayısıyla burada mühendislik olarak herhangi bir risk öngörüsü yoktur. Onun altını özellikle çizmek isterim." dedi.

        Bakan Uraloğlu, hizmetlerin hayata geçirilmesi noktasında irade ortaya koyan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Sağlık Bakanlığı yetkililerine ve diğer ilgililere teşekkür etti.

        Şehir Hastanesine ulaşımı sağlayacak yolların yapımının devam ettiğini belirten Uraloğlu, Karayolları Genel Müdürlüğünce iki kavşağı uygulamaya geçirdiklerini söyledi.

        Uraloğlu, aynı alandaki diğer yol çalışmalarını da ilgili kurumlarla koordine içinde yürüttüklerini ifade etti.

        Trabzon için kıymetli olan hafif raylı sistemin birinci etabının Şehir Hastanesinden başlayıp Trabzon Havalimanına kadar devam edeceğini belirten Uraloğlu, "İnşallah önümüzdeki günlerde onun ihale ilanını da yapmış olacağız ve 16 kilometrelik hatla aynı şekilde Şehir Hastanemize ulaşımı da sağlamış olacağız." diye konuştu.

        Uraloğlu, devam eden Güney Çevre Yolu Projesi'nin de hastaneye ulaşımı önemli ölçüde kolaylaştıracağının altını çizdi.

        Yeni Trabzon Havalimanı inşaatının ihalesinin ve yer tesliminin yapıldığına işaret eden Uraloğlu, bu yıl içerisinde çalışmalara başlayacağını kaydetti.

        Uraloğlu, Karadeniz'i hızlı tren ağıyla buluşturmak için Samsun-Sarp arasındaki proje çalışmaları başlattıklarını anımsatarak, şunları kaydetti:

        "Kırıkkale ile Çorum arasında yapım çalışmalarına başladık ve hızlıca devam ediyoruz. Bu sene Çorum ile Samsun arasını yatırım programına aldık ve oranın da yapım ihalesini bu sene içerisinde yapmayı planlıyoruz. Dolayısıyla şehrimize bütün ulaşım modlarıyla ulaşımı sağlamış olacağız."

        Trabzon Şehir Hastanesi inşaatında finale doğru yaklaşıldığını belirten Uraloğlu, "Ufak tefek aksamalar olabilir ama bu senenin sonuna kalmadan inşallah Şehir Hastanemizi hizmete açmış olacağız." dedi.

        Bakan Uraloğlu, temasları kapsamında Kunduracılar Caddesi ve Uzun Sokak'taki esnafı da ziyaret etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

