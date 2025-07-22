Antalya’nın reklam filmini 430 milyon kişi izledi

Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA), 2025 yılı dijital iletişim kampanyası kapsamında büyük bir başarıya imza attı. Ocak ayından bu yana başta Almanya, İngiltere, Rusya, ABD, Fransa, Körfez ülkeleri, Hollanda, Polonya, Çin ve Belçika olmak üzere 60’tan fazla ülkede aktif tanıtım faaliyetleri gerçekleştiren TGA, reklam filmlerini 200’den fazla ülkede yayınlayarak küresel erişimini genişletti.

Öne çıkan projelerden biri olan “Turkish Riviera” temalı film, dijital platformlarda 828 milyon gösterim ve 430 milyon izlenme sayısına ulaştı. Türk Rivierası’nın turkuaz denizleri, tarihi zenginlikleri ve doğal mirasını vurgulayan bu film; Türkiye'nin sahil destinasyonlarını evrensel bir izleyici kitlesine etkileyici bir görsellikle tanıttı. Antalya Kaleiçi, Fethiye Ölüdeniz, Bodrum Plajları’nın tanıtıldığı Turkish Riviera filmi, YouTube’daki 4K/8K içeriklerle güçlü biçimde vurgulandı.

2025 yılı boyunca bugüne kadar toplamda 26 farklı tanıtım filmi hazırlayan TGA, bu filmleri global dijital platformlarda yayınlayarak toplamda 4,4 milyar gösterim ve 2,2 milyar tıklanma ve izlenme sayısına ulaştı. Böylece Türkiye, dijital turizm tanıtımında küresel rekabette öne çıkan ülkelerden biri haline geldi.