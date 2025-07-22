Kremlin'den 'mucize beklemeyin' mesajı

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna ile esir asker ve cenaze değişimi konusunda sağlanan anlaşmaların başarılı olduğunu belirterek "Bu nedenle müzakerelerden mucize beklemek için neden yok." dedi.

Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere gündemdeki konuları değerlendirdi.

"Rusya, Ukrayna ile üçüncü tur müzakerelerde ne elde etmeyi planlıyor?" sorusunu Peskov, şöyle yanıtladı:

"Ukrayna krizinin çözümü o kadar zor ki, esir asker ve cenaze değişimi konusundaki anlaşmalar bile bir başarı. Bu nedenle müzakerelerden mucize beklemek için neden yok. Mevcut durumda bu, pek mümkün görünmüyor. Biz çıkarlarımızı sağlamak ve başından beri belirlediğimiz hedeflere ulaşmak istiyoruz. Dolayısıyla krizin çözüm süresi konusunda bir şey diyemem. Bu, birçok faktöre bağlı. Şimdi tüm tahminlerimiz yanlış olabilir."

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin bir araya gelme ihtimalini değerlendiren Peskov, Zelenskiy'nin Putin'le görüşmeyi yasakladığını ve bu yasağın hala geçerli olduğunu dile getirdi.

Peskov, "(Ukrayna ile müzakerelerin) Bu hafta düzenleneceğini umuyoruz. Bu konuda hazır olduğumuzda sizleri bilgilendireceğiz. Müzakere konusu oldukça karmaşık. Başka konuların yanında birbirimize ilettiğimiz memorandum taslaklarını ele almamız lazım. Dolayısıyla üst düzey görüşmenin yapılması ihtimalini konuşmak için çok çalışmak lazım." diye konuştu.