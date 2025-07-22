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        Haberler Dünya Barışın adresi yeniden İstanbul: Rusya ve Ukrayna tarafları Türkiye'de bir araya gelecek | Dış Haberler

        Rusya ve Ukrayna yeniden İstanbul'da bir araya gelecek

        24 Şubat 2022'de başlayan savaşın hemen ardından, Rusya ile Ukrayna'yı aynı yıl içinde hem Antalya hem de İstanbul'da aynı masada bir araya getiren Türkiye, yarın yeniden barış görüşmelerine ev sahipliği yapacak. Rusya ve Ukrayna tarafları, yarın bir kez daha 'barış müzakereleri' için İstanbul'da bir araya gelecek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.07.2025 - 10:05 Güncelleme: 22.07.2025 - 10:05
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        Rusya ve Ukrayna yeniden İstanbul'da bir araya gelecek
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        3 yılı aşkın süredir devam eden Rusya-Ukrayna Savaşı'nda taraflar, yarın bir kez daha 'barış müzakereleri' için İstanbul'da bir araya gelecek. Rusya ve Ukrayna tarafları 3 yılın ardından ilk kez Mayıs ayında, ikinci kez ise Haziran ayında İstanbul'da bir araya gelmişti.

        Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, dün akşam yaptığı açıklamada savaşı sona erdirmek için Rusya ile yeni tur görüşmelerin Türkiye'de çarşamba günü yapılmasının planlandığını bildirdi.

        2 Haziran günü, Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sonlandırmayı hedefleyen, Türkiye-Rusya-Ukrayna Üçlü Toplantısı, Türkiye'nin ev sahipliğinde İstanbul'da gerçekleşti.

        Savaşı Rusya'nın başlattığını ifade eden Zelenskiy, "Rusya, başlattığı bu savaşı sona erdirmeli. Rusya dışında kimsenin bu savaşa ihtiyacı yok." diye konuştu. Zelenskiy, Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov'u kabul ederek, Rusya ile planladıkları esir takası programının hazırlıklarını görüştüğünü aktardı.

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        AYRINTILAR BUGÜN PAYLAŞILACAK

        Umerov ile görüşmesinde, Türkiye'de Rus tarafıyla yapılacak müzakere sürecini de konuştuğunu belirten Zelenskiy, görüşmelere ilişkin ayrıntının bugün paylaşılacağını bildirdi.

        ERDOĞAN-PUTİN GÖRÜŞMESİNDE MÜZAKERE VURGUSU

        18 Temmuz günü Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüşen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya ile Ukrayna arasında üçüncü tur müzakerelere başlanmasının mühim olduğunu vurgulamış ve Türkiye'nin taraflar için uygun tarihler tespit edildiğinde görüşmelere İstanbul'da ev sahipliği yapmayı sürdüreceğini kaydetmişti.

        TRUMP UKRAYNA'YA ÜST DÜZEY SİLAHLAR GÖNDERECEĞİNİ SÖYLEMİŞTİ

        Diğer yandan, ABD Başkanı Donald Trump, bu hafta başında yaptığı açıklamada, ABD'nin NATO ülkeleri aracılığıyla Ukrayna'ya "üst düzey silahlar" göndereceğini söylemişti.

        Trump, 50 gün içinde savaşı sona erdirecek bir anlaşmaya varılmaması halinde Rusya'nın kalan ticaret ortaklarına yüzde 100 oranında ikincil tarife uygulanacağı uyarısında bulunmuştu.

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        BAKAN FİDAN BAŞKANLIK ETMİŞTİ

        2 Haziran'da Çırağan Sarayı'nda gerçekleşen görüşmelere, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan başkanlık etmiş, MİT Başkanı İbrahim Kalın da görüşmelere katılmıştı.

        MÜZAKERELERİN İLK TURUNDA NELER YAŞANDI?

        24 Şubat 2022'de başlayan savaşın hemen ardından, Rusya ile Ukrayna'yı aynı yıl içinde hem Antalya hem de İstanbul'da aynı masada bir araya getiren Türkiye, Mayıs 2025'te de yine İstanbul'da, Rus ve Ukraynalı heyetleri 3 yılın ardından buluşturdu.

        Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 10 Mayıs akşamı yaptığı 'İstanbul'daki müzakere görüşmeleri yeniden başlatılsın' önerisiyle gözler Türkiye'ye çevrildi. 16 Mayıs günü, Rusya ve Ukrayna tarafları Dolmabahçe'de bir araya geldi.

        İki taraf, müzakerelerde "1000 kişiye 1000 kişilik" büyük bir esir takasının yapılması, olası ateşkese yönelik görüşlerin ayrıntılı olarak sunulması, ardından da müzakerelerin sürdürülmesi konusunda mutabık kaldı.

        İki ülke, İstanbul'da anlaşmaya varılan esir takasının 25 Mayıs'ta tamamlandı. Taraflar daha sonra 2 Haziran'da yeniden İstanbul'da bir araya geldi.

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