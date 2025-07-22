3 yılı aşkın süredir devam eden Rusya-Ukrayna Savaşı'nda taraflar, yarın bir kez daha 'barış müzakereleri' için İstanbul'da bir araya gelecek. Rusya ve Ukrayna tarafları 3 yılın ardından ilk kez Mayıs ayında, ikinci kez ise Haziran ayında İstanbul'da bir araya gelmişti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, dün akşam yaptığı açıklamada savaşı sona erdirmek için Rusya ile yeni tur görüşmelerin Türkiye'de çarşamba günü yapılmasının planlandığını bildirdi.

2 Haziran günü, Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sonlandırmayı hedefleyen, Türkiye-Rusya-Ukrayna Üçlü Toplantısı, Türkiye'nin ev sahipliğinde İstanbul'da gerçekleşti.

Savaşı Rusya'nın başlattığını ifade eden Zelenskiy, "Rusya, başlattığı bu savaşı sona erdirmeli. Rusya dışında kimsenin bu savaşa ihtiyacı yok." diye konuştu. Zelenskiy, Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov'u kabul ederek, Rusya ile planladıkları esir takası programının hazırlıklarını görüştüğünü aktardı.

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AYRINTILAR BUGÜN PAYLAŞILACAK

Umerov ile görüşmesinde, Türkiye'de Rus tarafıyla yapılacak müzakere sürecini de konuştuğunu belirten Zelenskiy, görüşmelere ilişkin ayrıntının bugün paylaşılacağını bildirdi.