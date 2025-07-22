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        Trabzon'da 15. Karakısrak Şenliği yapıldı

        Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde 15. Karakısrak Şenliği gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.07.2025 - 16:38 Güncelleme: 22.07.2025 - 16:38
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        Trabzon'da 15. Karakısrak Şenliği yapıldı
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        Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde 15. Karakısrak Şenliği gerçekleştirildi.

        Şalpazarı ve Tonya ilçeleri arasındaki Karakısrak Tepesi'nde düzenlenen şenliğe binlerce kişi katıldı.

        Şenlikte konuşan Şalpazarı Belediye Başkanı Refik Kurukız, bu yıl 15'ncisi düzenlenen şenlikte emeği geçenlere teşekkür etti.

        Doğancı Mahallesi Muhtarlığı ve Doğancı Derneği'nce düzenlenen şenlikte, yerel sanatçılar bir süre önce vefat eden Doğancılı sanatçı Çayan Hüseyin'in türkülerini seslendirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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