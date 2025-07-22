Trabzon'da 15. Karakısrak Şenliği yapıldı

Doğancı Mahallesi Muhtarlığı ve Doğancı Derneği'nce düzenlenen şenlikte, yerel sanatçılar bir süre önce vefat eden Doğancılı sanatçı Çayan Hüseyin'in türkülerini seslendirdi.

Şenlikte konuşan Şalpazarı Belediye Başkanı Refik Kurukız, bu yıl 15'ncisi düzenlenen şenlikte emeği geçenlere teşekkür etti.

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