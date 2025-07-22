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        Haberler Spor Transfer Hakan Çalhanoğlu'nun menajeri transfer iddiaları için son noktayı koydu! - Futbol Haberleri

        Hakan Çalhanoğlu'nun menajeri transfer iddiaları için son noktayı koydu!

        Adı Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun menajeri Gordon Stipic-Wipfler transfer iddialarıyla ilgili son noktayı koydu. İşte Stipic-Wipfler'in açıklamaları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.07.2025 - 18:20 Güncelleme: 22.07.2025 - 18:20
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        Adı ilk olarak Galatasaray ile anılan ardından ise Fenerbahçe'ye transferi gündemde olan Hakan Çalhanoğlu cephesinden iddialara yanıt geldi.

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        Hakan Çalhanoğlu'nun menajeri Gordon Stipic-Wipfler transfer hakkında merak edilen soruları yanıtladı.

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        TRT Spor'a konuşan Gordon Stipic-Wipfler, çıkan iddiaların gerçeği yansıtmadığını söyledi.

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        "HAKAN GELECEK YIL INTER'DE KALACAK"

        Stipic-Wipfler, "Hakan'ın transferi konusunda adı anılan kulüpler ve çıkan iddialar üzerine hiçbir görüşme yapılmadığını söyleyebilirim. Fenerbahçe ile görüşme yapmadık! İddiaların hiçbir dayanağı yok! Hakan Çalhanoğlu ve ben, Galatasaray ile de görüşmedik. Hakan, gelecek yıl Inter'de olacak" ifadelerini kullandı.

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        "GALATASARAY'IN BAŞKA PLANLARI VAR"

        "Hakan'ın genetiğinde bütünüyle bir Türk'lük mevcut. Hepimiz çocukluğumuzdan itibaren tuttuğumuz takımların renklerini temsil etmek isteriz. Hakan Çalhanoğlu'nun çocukluğunda Galatasaray'a sempati duyduğunu saklayamam. Galatasaray da Fenerbahçe gibi Avrupa'da çok iyi bilinen üst düzey bir takım. Herhangi bir teklif yok. Bendeki bilgiye göre Galatasaray'ın başka planları var."

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        "HAKAN MİLANO YOLUNDA"

        "Hakan şu an Milano yolunda. Kendisinden talep edilenden daha erken çalışmalara başlayacak. Şu an bir sakatlığı var, bazı sağlık taramalarından geçecek ve çalışmalara başlayacak." ifadelerini kullandı.

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