BÜYÜKADA (PRINKIPO)

Prens Adaları’nın en büyüğü olan Büyükada, Bizans döneminde sürgün yeri olarak kullanılmış. Günümüzde yaklaşık 7.000 kişilik kalıcı nüfusu bulunuyor. Kabataş, Bostancı, Kadıköy gibi iskelelerden vapur ve deniz otobüsü seferleriyle ulaşım sağlanıyor. Naki Bey Plajı, Yörük Ali Plajı ve Prenses Koyu gibi pek çok plajı ile öne çıkıyor.