Galatasaray'da Frankowski'ye 2 talip birden!

"OYUNCU SATMAMIZ GEREKİYOR"

Yabancı sayısı konusunda zorlanacaklarını dile getiren deneyimli çalıştırıcı, "Zorlanacağımız yer yabancı sayısı. Burada da hiç düşünmediğimiz oyuncularla ilgili gelen teklifler olabilir. Oyuncu satmamız gerekiyor. Bu çok net. Bütçe yaratmamız gerekiyor ki bundan sonraki transferler için harcayalım." demişti.