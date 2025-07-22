Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde kar kütlesinin altında kalan kadın öldü
Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde kopan kar kütlesinin altında kalan kadın, hayatını kaybetti.
Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde kopan kar kütlesinin altında kalan kadın, hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, tatil amacıyla bölgeye gelen 53 yaşındaki E.A.S, Galer Düzü mevkisinde kar yığının üzerinde yürüdüğü sırada kopan kar kütlesinin altında kaldı.
İhbar üzerine bölgeye AFAD, AKUT, Jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce bulunduğu yerden çıkarılan E.A.S'nin, hayatını kaybettiği belirlendi.
Öte yandan cenazenin, savcı incelemesinin ardından Rize Adli Tıp Kurumu Şube Müdürlüğü'ne sevk edileceği öğrenildi.
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