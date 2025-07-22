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        Trabzon'daki Kazan Gölü Kanyonu turizme kazandırılacak

        ENES SANSAR - Trabzon'un Yomra ilçesinde keşfedilmeyi bekleyen doğal güzelliklerden Kazan Gölü Kanyonu'nun, turizme kazandırılması için çalışma başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.07.2025 - 11:21 Güncelleme: 22.07.2025 - 11:34
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        Trabzon'daki Kazan Gölü Kanyonu turizme kazandırılacak
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        ENES SANSAR - Trabzon'un Yomra ilçesinde keşfedilmeyi bekleyen doğal güzelliklerden Kazan Gölü Kanyonu'nun, turizme kazandırılması için çalışma başlatıldı.

        İlçe merkezine 8 kilometre mesafedeki İkisu Mahallesi'nde yer alan kanyon, barındırdığı şelale ve doğal gölet ile serinlemek isteyenlerin tercihleri arasında yer alıyor.

        Yomra Kaymakamı Oğuzhan Ocak, AA muhabirine, kanyonun doğal güzellikleri ve turizm destinasyonundaki yeri açısından potansiyelinin yüksek olduğunu söyledi.

        Kanyonun turizme kazandırılması için çalışma başlattıkları bilgisini paylaşan Ocak, bölgede yürüyüş parkurları ve dinlenme alanları yapılacağını ifade etti.

        Ocak, Sümela Manastırı ve Uzungöl gibi mekanların kent turizmi açısından önemine değinerek, şöyle devam etti:

        "Burası yürüyüş alanları ve trekking parkuru olarak düşündüğümüz bir bölge. Doğal güzelliğini de koruyarak bu bölgeye sahip çıkmaya çalışıyoruz. Fizibilite çalışmalarımız şu anda devam ediyor. Yomra artık turizmde potansiyel konaklama noktalarından bir tanesi, hızla gelişen bir bölge. Buna istinaden yakın bölgelerde insanların turizm faaliyeti gösterebileceği, konaklama faaliyetinin yanı sıra doğal ortamlarda bir araya gelebileceği bir ortam oluşturmaya çalışıyoruz."

        Ocak, kanyona il merkezinden kolay bir şekilde ulaşıldığına işaret ederek, "Bu 300 metrelik kanyonumuz ilçe merkezine yaklaşık 8 kilometre, havalimanına 15 kilometrede çok yakın bir bölgede. İl merkezine 15-20 dakikalık bir mesafede olması, yollarının ve destinasyonunun güzel olması da burayı avantajlı kılıyor. İnsanların ferahça hava alabileceği, nemden uzaklaşmak istedikleri zaman yakın mesafede gidip gelebilecekleri bir alan olması, etrafında diğer doğal güzelliklerin olması da burayı cazip hale getiriyor." diye konuştu.

        - "Yerli ve yabancı tüm misafirlerimizi bu bölgeye davet ediyoruz"

        Kanyonda yapılabilecek çalışmalara ilişkin diğer kamu kurumlarıyla da fikir alışverişinde bulunduklarını aktaran Ocak, şunları kaydetti:

        "Aynı bölgede yine planladığımız ve kurumlarımızın yapacağı dağ kızağı projesi var. Bu dağ kızağı projesinin de bu destinasyon üzerinde yer almasının bu bölgenin cazibesini artıracağını düşünmekteyiz. Yerli ve yabancı tüm misafirlerimizi bu bölgeye davet ediyoruz. Çalışmalarımızı hızlı bir şekilde tamamlayıp, turizm altyapısını düzgün hale getirip insanlarımızın güvenli bir şekilde buralarda seyahat etmesini, vakit geçirmesini huzur bulmasını diliyoruz."

        Kanyonun bulunduğu alanda ayrıca kapsamlı bir temizlik çalışması da yürüttüklerini dile getiren Ocak, "Bölgenin temizlenmesi ve alanının toparlanması, belli güzergahların oluşturulması açısından yeni bir fizibilite çalışmamız devam ediyor. Bunun üzerine de kurguladığımız plan ve proje doğrultusunda daha kullanılır bir hale geleceğini düşünmekteyiz." ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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