10 numaraya varis aranıyor: Arda Güler mi, Mbappe mi?
Real Madrid'de Luka Modric'in veda etmesinin ardından 10 numaralı forma boşa düştü. İspanyol ekibinde; 10 numaralı forma için Arda Güler ve Kylian Mbappe öne çıktı. İspanya basını, son gelişmeleri yazdı. İşte detaylar...
Real Madrid, efsane isimlerinde Luka Modric'e geçtiğimiz günlerde veda etti. Hırvat futbolcunun takımdan ayrılmasıyla birlikte 10 numaralı formayı kimin devralacağı merak konusu oldu.
İspanyol basınından Marca; 10 numaralı formaya en güçlü aday olarak Arda Güler ve Kylian Mbappe'yi öne çıkardı.
Kylian Mbappe'nin 10 numaralı formaya giymek için gerekli imaj ve statüye sahip olduğu belirtildi.
Mbappe'nin Fransa Milli Takımı'nda da 10 numarayı giydiği öne çıkarılırken, yıldız oyuncunun henüz böyle bir talepte bulunmadığı yazıldı.
DİĞER ADAY ARDA GÜLER!
Bir diğer adayın ise milli futbolcumuz Arda Güler olduğu aktarıldı. Bu sezon Xabi Alonso ile ilk 11'e yerleşen Arda, 10 numara için en güçlü adaylardan birisi.
Milli yıldızın, 10 numarayı taşıyacak kaliteye ve profile sahip olduğu aktarıldı.
Öte yandan Arda'nın da 10 numaralı formayı giymek istediği belirtildi.
MODRIC'TEN ARDA'YA JEST!
Luka Modric, Real Madrid'deki son maçının ardından maçta giydiği formayı Arda Güler'e hediye etti. İki futbolcu, bu hediyeyle birlikte duygu dolu anlar yaşadı.
BOŞTA KALABİLİR
Real Madrid yönetiminin, bu sezon 10 numaralı formayı kimseye vermeme ihtimali de öne çıkarıldı. 2013-14 sezonunuda Mesut Özil'in İspanyol ekibinden ayrılmasıyla birlikte o sezon 10 numaralı forma boşta kalmıştı.