Trabzonspor günün ilk çalışmasını gerçekleştirdi

Yeni sezon hazırlıklarının ikinci etap hazırlıklarını Erzurum’da devam eden Trabzonspor günün ilk antrenmanını saat 10.00’da gerçekleştirdi. Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Erzurum Yüksek İrtifa Kamp Merkezi’nde gerçekleştirilen antrenmanda Zob Ahan Esfahan maçında oynayan oyuncular rejenarasyon çalışması gerçekleştirdi. Diğer oyuncuları ise ısınma ve pas çalışmasının ardından dar alanda çift kale maç yaptı.

YENİ sezon hazırlıklarını Erzurum’da sürdüren Trabzonspor, çalışmalarına sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

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