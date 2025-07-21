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        Trabzon'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi

        Trabzon'da, Anadolu Gençlik Derneği (AGD) ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarının yanı sıra çocukların katılımıyla İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.07.2025 - 13:46 Güncelleme: 21.07.2025 - 13:47
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        Trabzon'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi
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        Trabzon'da, Anadolu Gençlik Derneği (AGD) ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarının yanı sıra çocukların katılımıyla İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi.

        Ortahisar ilçesinde İskenderpaşa Camisi önünde toplanan grup, ellerinde Türk ve Filistin bayrakları ile sloganlar atarak 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı'na yürüdü.

        Burada grup adına basın açıklamasını okuyan 12 yaşındaki Akif Özyurt, Gazze’deki çocukların kendileri gibi yaşam süremediklerini söyledi.

        Özyurt, Gazze'de çocukların açlık içinde yaşadıklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

        "Günlerce yemek yemeyen çocuklar var. Karınları acıkıyor ama yiyecek bir lokma bile bulamıyorlar. Bazıları sadece su içerek hayatta kalmaya çalışıyor. Karnınız çok acıktığında nasıl hissediyorsunuz? İşte Gazze'deki çocuklar her gün öyle hissediyor ama onların anneleri babaları, ne yapsalar da onlara yemek veremiyorlar. Çünkü savaş marketleri, fırınları, hastaneleri yok etti. Tarlalar bombalandı, sular kesildi, ekmek bile bulamıyorlar."

        Türkiye'de yaşayan çocuklar olarak Filistinli akranlarının sesi olmak istediklerini belirten Özyurt, "Ben bu duruma sessiz kalmak istemiyorum. Çünkü ben de bir çocuğum ve onların ne hissettiğini anlıyorum. Onlar bizim kardeşimiz gibi. Onların da hayalleri var. Oyun oynamak, okula gitmek, karınları tok uyumak istiyorlar." diye konuştu.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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