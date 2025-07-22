Galatasaray'dan kaleye Donnarumma bombası!
Fernando Muslera'nın ayrılığı sonrası kaleci arayışlarını sürdüren Galatasaray, rotasını Fransa'ya çevirdi. Sarı-kırmızılılar, Paris Saint-Germain'de forma giyen Gianluigi Donnarumma'yı kadrosuna katmayı hedefliyor.
Gelecek sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray için flaş bir iddia ortaya atıldı.
Gelecek sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray için flaş bir iddia ortaya atıldı.
Haberde sözleşmesi 1 yıl kalan İtalyan eldiven için Cimbom'un devreye girdiği belirtildi.
Öte yandan bu transferin maliyetli olacağı ancak, Galatasaray'ın Florya'dan elde edilecek gelire güvendiği vurgulandı.
GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI
Geçtiğimiz sezon Ligue 1 ve Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunda büyük katkısı olan 26 yaşındaki kaleci, tüm kulvarlarda 47 maça çıktı. Tecrübeli oyuncu bu müsabakalarda 43 gol yerken, 17 maçta da kalesini gole kapadı.