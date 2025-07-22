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        Haberler Gündem Çevre Son dakika: Yalova'da zabıta ekipleri parkta çekirdek kabuklarını yere atanlara temizlik yaptırdı | Son dakika haberleri

        Yalova'da zabıta ekipleri parkta çekirdek kabuklarını yere atanlara temizlik yaptırdı

        Yalova'da zabıta ekipleri, parkta çekirdek kabuklarını yere atan gençleri önce uyardı, ardından da yerleri temizletti. O anlar kameralara yansıdı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.07.2025 - 08:19 Güncelleme: 22.07.2025 - 09:11
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        Yalova'da oturdukları parkta çekirdeklerin kabuklarını yere atan kişileri tespit eden zabıta ekipleri, bu kişilere parkı temizletti.

        Yalova Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, çevre zabıta ekipleri yapılan devriye sırasında Kazım Karabekir Mahallesi Yonca Sokak'ta bulunan park alanında yere gelişigüzel şekilde çekirdek kabukları atan 4 kişiyi tespit etti.

        Parktaki güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntülerde çevreyi kirleten gençleri önce uyaran ekipler, ardından kirlettikleri alanı kendi elleriyle temizlemelerini sağladı.

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        Çevre kirliliğine karşı farkındalık oluşturmak ve benzer olayların önüne geçmek amacıyla hem eğitim hem de denetim faaliyetlerinin sürdürülmesinin hedeflendiğine yer verilen açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

        "Kamusal alanlar hepimizin ortak yaşam alanıdır. Bu alanlarda temizlik kurallarına riayet etmek, çevreye saygı göstermek herkesin sorumluluğudur. Parklarımızın temizliğini korumak ve kamu düzenini sağlamak adına denetimlerimiz aralıksız devam edecektir. Uygulama kararlılıkla sürdürülecek."

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