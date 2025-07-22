Yalova'da oturdukları parkta çekirdeklerin kabuklarını yere atan kişileri tespit eden zabıta ekipleri, bu kişilere parkı temizletti.

Yalova Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, çevre zabıta ekipleri yapılan devriye sırasında Kazım Karabekir Mahallesi Yonca Sokak'ta bulunan park alanında yere gelişigüzel şekilde çekirdek kabukları atan 4 kişiyi tespit etti.

Parktaki güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntülerde çevreyi kirleten gençleri önce uyaran ekipler, ardından kirlettikleri alanı kendi elleriyle temizlemelerini sağladı.

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Çevre kirliliğine karşı farkındalık oluşturmak ve benzer olayların önüne geçmek amacıyla hem eğitim hem de denetim faaliyetlerinin sürdürülmesinin hedeflendiğine yer verilen açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Kamusal alanlar hepimizin ortak yaşam alanıdır. Bu alanlarda temizlik kurallarına riayet etmek, çevreye saygı göstermek herkesin sorumluluğudur. Parklarımızın temizliğini korumak ve kamu düzenini sağlamak adına denetimlerimiz aralıksız devam edecektir. Uygulama kararlılıkla sürdürülecek."