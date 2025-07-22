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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam ABD'de vizeyle ülkeye girişlerde yeni şart - İş-Yaşam Haberleri

        ABD'de ülkeye girişlere 'vize bütünlüğü ücreti' planı

        ABD'de Trump yönetiminin kısa süre önce yürürlüğe koyduğu 'One Big Beautiful Bill Act' (Büyük ve Güzel Yasa) kapsamında bir değişiklik olmazsa, uluslararası ziyaretçilerden mevcut vize başvuru maliyetlerine ek olarak en az 250 dolarlık yeni bir 'vize bütünlüğü ücreti' ödemeleri istenecek. Ücretin, koşullara uygun şekilde seyahatini tamamlayanlara geri ödenebileceği belirtilse de geri ödeme süreciyle ilgili ayrıntılar henüz netlik kazanmadı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.07.2025 - 09:59 Güncelleme: 22.07.2025 - 10:34
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        ABD'de ülkeye girişlere 'vize bütünlüğü ücreti' planı
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        Bloomberg'de yer alan habere göre, ABD, Trump yönetiminin yakın zamanda yürürlüğe koyduğu 'One Big Beautiful Bill Act'e (Büyük ve Güzel Yasa) göre, uluslararası ziyaretçilerden mevcut vize başvuru maliyetlerine ek olarak en az 250 dolarlık yeni bir "vize bütünlüğü ücreti" ödemelerini isteyecek.

        Ücret, ABD'ye girmek için göçmen olmayan vize alması gereken tüm ziyaretçiler için geçerli olacak. Tatil ve iş seyahatindeki kişiler, uluslararası öğrenciler ve diğer geçici ziyaretçiler de girişte vizeye ek olarak 250 dolar ücret ödeyecek.

        Dışişleri Bakanlığı verilerine göre, ABD 2024 yılında yaklaşık 11 milyon göçmen olmayan vize verdi. Avustralya ve birçok Avrupa ülkesi de dahil olmak üzere 'Vize Muafiyet Programı'na dahil olan ülkelerden gelen turistler ve iş seyahatindeki kişiler 90 gün veya daha kısa süreli kalışlar için vize almıyor. Ancak Türkiye gibi mevcut durumda vize ücreti ödeyen ülkeler ise vize ücretine ek olarak 250 dolar "vize bütünlüğü ücreti" verecek. Yeni ücret, özellikle yüksek başvuru ücretleri ve seyahat masraflarıyla boğuşan kişiler için vize sürecine önemli bir maliyet ekliyor. Örneğin, dört kişilik bir aile için tek bir turist vizesi artık yalnızca vize bütünlüğü ücreti olarak 1.000 dolar içerebiliyor.

        Ücretin vize onayı sırasında tahsil edileceği ve koşullara uygun şekilde seyahatini tamamlayanlara geri ödenebileceği belirtildi. Ancak geri ödeme süreciyle ilgili ayrıntılar henüz netlik kazanmadı. Yeni ücreti uygulayan kurum olan İç Güvenlik Bakanlığı, politikanın uygulanmasının diğer detayları hakkında henüz ayrıntı da vermedi. İç Güvenlik Bakanlığı sözcüsü CNN'e yaptığı açıklamada, "Vize bütünlüğü ücretinin uygulanması için kurumlar arası koordinasyon gerekiyor" ifadelerini kullandı. Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, ücretin "yönetimin göçmenlik uygulamalarını güçlendirme, vize aşımını caydırma ve sınır güvenliğini finanse etme önceliklerini desteklemek" amacıyla belirlendiğini söyledi.

        Tasarıda geri ödenmeyen ücretlerin "Hazine genel fonuna yatırılacağı" belirtiliyor.

        * Haberin görseli Shutterstock'tan servis edilmiştir. Görsel temsilidir.

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