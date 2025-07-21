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        Haberler Magazin Hafsanur Sancaktutan ile Kubilay Aka, tatilde - Magazin haberleri

        Hafsanur Sancaktutan ile Kubilay Aka, tatilde

        Oyuncu çift Hafsanur Sancaktutan ile Kubilay Aka, Göcek'te tekne tatili yapıyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.07.2025 - 13:02 Güncelleme: 21.07.2025 - 13:06
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        Âşıklar tatilde
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        Geçtiğimiz yıl ağustos ayında aşk yaşamaya başlayan Hafsanur Sancaktutan ile Kubilay Aka, Habertürk'ten Erdal Öztürk'ün haberine göre; Göcek'te görüntülendi.

        Oyuncu çift, arkadaş grubuyla birlikte teknede tatil yapıyor.

        Erken saatlerde uyanan Hafsanur Sancaktutan ile Kubilay Aka, deniz üzerinde seyir eden bir markete geçerek tekne için alışveriş yaptı.

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        Günü tavla oynayıp dans ederek geçiren grup, akşam saatlerinde kendilerini Ege'nin serin sulara bıraktı.

        Âşıklar, bir ara şnorkelle mavi derinliğin güzelliklerini keşfetti.

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        "ADAM YOK' DEDİM ÂLÂSINI BULDUM"

        Hafsanur Sancaktutan, Kubilay Aka aşk yaşamaya başlamadan önce verdiği röportajda; "Hayatımda kimse yok, ben direkt cevap vereyim. Ortalıkta adam kalmadı" demişti.

        Hafsanur Sancaktutan, Kubilay Aka ile aşk yaşamaya başlamasının ardından ise "Adam yok' dedim âlâsını buldum" diyerek, sevgilisine övgü dolu sözlerde bulunmuştu.

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        #Kubilay Aka
        #Hafsanur Sancaktutan
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