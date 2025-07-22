Mourinho'dan Orkun Kökçü ve Türkiye Ligi için flaş sözler!
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Portekiz basınına gündem yaratan açıklamalarda bulunurken, Beşiktaş'a transfer olan Orkun Kökçü hakkında da flaş ifadeler kullandı.
Yeni sezon hazırlıklarını Portekiz'de sürdüren Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, ülkesinin basınına açıklamalarda bulundu.
Canal 11'e röportaj veren deneyimli teknik adam, Türkiye Ligi ve Beşiktaş'a transfer olan Orkun Kökçü hakkında gündem yaratan ifadeler kullandı.
"TÜRKİYE, PORTEKİZLİ GENÇ FUTBOLCULAR İÇİN FAVORİ BİR PAZAR DEĞİL"
Portekiz'den transfer yapma olasılığı sorulan Mourinho, "İç piyasanın farkındayım ama gerçeklerin de farkındayım! Portekiz'de büyük hedefleri olan genç bir oyuncu için Türkiye'nin favori bir pazar olduğunu düşünmüyorum" dedi.
Orkun Kökçü'nün Benfica'dan Beşiktaş'a transfer olmasıyla ilgili görüşü sorulan Mourinho, bu konu hakkında ise şunları söyledi:
"ORKUN KÖKÇÜ EVİNE GİDİYOR VE İYİ KAZANIYOR"
"Orkun Kökçü evine gidiyor. Evine gidiyor, erken ayrılıyor, iyi kazanıyor ve artık Bruno Lage'yi rahatsız etmeyecek"
Öte yandan Mourinho'nun Canal 11'e verdiği röportajın tamamının ise bu akşam yayınlanacağı belirtildi.