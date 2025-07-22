Yüksek sıcaklıklar gıda kaynaklı enfeksiyonları tetikliyor

Yaz aylarında artan hava sıcaklıklarının mikroorganizmaların gıdalarda hızla çoğalmasına uygun bir ortam oluşturduğu, bu durumun özellikle dış ortamda tüketilen ya da uygun koşullarda saklanmayan yiyeceklerde gıda zehirlenmesi ve enfeksiyona yol açtığı bildirildi.

Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Fatma Eser, yaz döneminde artan bulantı, kusma ve ishal vakalarına karşı uyarılarda bulundu.

BULANTI, KUSMA, İSHAL VE MİDE-BAĞIRSAK ŞİKAYETLERİ GÖRÜLÜYOR

Gıdaların erken bozulmasında en büyük etkenin soğuk zincirin bozulması olduğunu belirten Eser, hastaların genellikle bulantı, kusma, ishal gibi mide bağırsak şikayetlerle hastaneye başvurduklarını söyledi.

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Eser, açıkta satılan yiyecekler, seyahat koşulları, piknik gibi dış ortamların gıdanın bozulmasına zemin hazırladığını ifade ederek, "Gıdanızın ve tükettiğiniz ürünlerin sağlıklı ve güvenli olduğundan emin olmak gerekiyor. Bu da mümkünse açıkta satılan yiyeceklerden kaçınmak, kaynağına güvendiğimiz suyu tüketmek ve koşullarından emin olmakla mümkün olabiliyor" dedi.

Enfeksiyonların önlenmesinde el hijyeninin önemine dikkati çeken Doç. Dr. Eser, "Su ve sabunla ellerimizi sık sık yıkamamız oldukça önemli. Soğuk zincir kurallarına uymaya daha hassasiyetle dikkat edilmeli. Mümkünse, açıkta satılan yiyeceklerden kaçınmak bu dönemlerde biraz daha iyi olabilir" uyarısında bulundu.