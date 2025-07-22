'Müslüm'ün senaryosunu kimleri yazdığı kesinleşti

Merhum şarkıcı Müslüm Gürses'in hayatını hikâye edinen 'Müslüm' adlı sinema filmi, 2018'de gösterime girdi. Hakan Kırvavaç ile Can Ulkay'ın yönettiği filmde başrolleri; Timuçin Esen, Zerrin Tekindor ve Ayça Bingöl paylaştı. Dolar kurunun 4.80 TL olduğu dönemde 84 milyon 600 TL hasılat elde eden 'Müslüm', 6.480.563 izleyiciyle Türk sinemasının en çok izlenen 5'inci filmi konumunda bulunuyor.

O dönemde Mine Şengöz ile Yıldız Bayazıt, 'Müslüm'ün hikâyesinin ve senaryosunun kendilerine ait olduğu, filmin jeneriğinde adlarının yazılmadığı gerekçesiyle yapımcı Mustafa Uslu'ya İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’nde dava açtı. 2022'de sonuçlanan davada mahkeme, Mine Şengöz ile Yıldız Bayazıt’ı haklı bularak, 'Müslüm'ün senaryo sahipleri olduğuna hükmetti. Mahkeme, filmin ön jenerikleriyle tanıtıcı malzemelerinde Mine Şengöz ile Yıldız Bayazıt’ın ismine senarist olarak yer verilmesine karar verdi.

Yıldız Bayazıt - Mine Şengöz