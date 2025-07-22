Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin 'Müslüm'ün senaryosunu kimleri yazdığı kesinleşti

        'Müslüm'ün senaryosunu kimleri yazdığı kesinleşti

        2018 yapımı 'Müslüm'ün senaryosunu kimlerin yazdığı 9 yıl sonra kesinleşti. Açtıkları davayı, 2022'de kazanan Mine Şengöz ile Yıldız Bayazıt'ın filmin senaristleri olduğu Yargıtay tarafından onandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.07.2025 - 14:19 Güncelleme: 22.07.2025 - 14:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kimlerin yazdığı kesinleşti
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Merhum şarkıcı Müslüm Gürses'in hayatını hikâye edinen 'Müslüm' adlı sinema filmi, 2018'de gösterime girdi. Hakan Kırvavaç ile Can Ulkay'ın yönettiği filmde başrolleri; Timuçin Esen, Zerrin Tekindor ve Ayça Bingöl paylaştı. Dolar kurunun 4.80 TL olduğu dönemde 84 milyon 600 TL hasılat elde eden 'Müslüm', 6.480.563 izleyiciyle Türk sinemasının en çok izlenen 5'inci filmi konumunda bulunuyor.

        O dönemde Mine Şengöz ile Yıldız Bayazıt, 'Müslüm'ün hikâyesinin ve senaryosunun kendilerine ait olduğu, filmin jeneriğinde adlarının yazılmadığı gerekçesiyle yapımcı Mustafa Uslu'ya İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’nde dava açtı. 2022'de sonuçlanan davada mahkeme, Mine Şengöz ile Yıldız Bayazıt’ı haklı bularak, 'Müslüm'ün senaryo sahipleri olduğuna hükmetti. Mahkeme, filmin ön jenerikleriyle tanıtıcı malzemelerinde Mine Şengöz ile Yıldız Bayazıt’ın ismine senarist olarak yer verilmesine karar verdi.

        Yıldız Bayazıt - Mine Şengöz

        REKLAM

        Yapımcı Mustafa Uslu davayı, Yargıtay'a taşıdı. Yargıtay 11. Hukuk Dairesi, İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'nin karanını onayarak, 'Müslüm'ün senaristlerinin Mine Şengöz ile Yıldız Bayazıt olduğunu kesinleştirdi.

        YÜKSEK GİŞELİ FİLMLER İCRALIK OLDU

        'Müslüm'ün yapımcısı Mustafa Uslu'nun diğer filmleriyle ilgili de bir başka gelişme yaşandı. 'Müslüm'ün yanı sıra; 'Ayla', 'Türk İşi Dondurma' ve 'Çiçero' telif haklarıyla birlikte icradan satışa çıkarıldı. İstanbul 12. İcra Dairesi tarafından yayımlanan resmi ilana göre, 4 film icradan satışa çıkarıldı.

        HANGİ FİLMİ KAÇ KİŞİ İZLEDİ?

        ♦ Müslüm (2018)

        İzleyici Sayısı... 6.480.563

        Ayla (2018)

        İzleyici Sayısı... 5.589.872

        Türk İşi Dondurma (2019)

        İzleyici Sayısı... 571.758

        ♦ Çiçero (2019)

        İzleyici Sayısı... 936.601

        'Türk iş Dondurma', 'Çiçero' ve 'Ayla'; telif hakkı, 'Müslüm ise % 50'lik hissesiyle açık artırmaya sunulacak. Satışlar, eylülde gerçekleştirilecek.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Müslüm
        #Müslüm Gürses
        #Ayla
        #Yargıtay
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Barış istiyorsan caydırıcılığını en üst düzeyde tutmak zorundasın"
        "Barış istiyorsan caydırıcılığını en üst düzeyde tutmak zorundasın"
        Rusya ve Ukrayna yeniden İstanbul'da bir araya gelecek
        Rusya ve Ukrayna yeniden İstanbul'da bir araya gelecek
        Macaristan'ı erteledi, Manisa'yı hızlandırdı
        Macaristan'ı erteledi, Manisa'yı hızlandırdı
        İlayda'nın ölümünde babadan dikkat çeken sözler!
        İlayda'nın ölümünde babadan dikkat çeken sözler!
        Frankowski'ye 2 talip birden!
        Frankowski'ye 2 talip birden!
        Yüksek sıcaklıklar riski artırıyor! Gıda zehirlenmesinde bu iki gıdaya dikkat!
        Yüksek sıcaklıklar riski artırıyor! Gıda zehirlenmesinde bu iki gıdaya dikkat!
        Mourinho'dan Orkun için flaş sözler!
        Mourinho'dan Orkun için flaş sözler!
        Streç filme sarılı halde bulundu!
        Streç filme sarılı halde bulundu!
        10 numaraya varis aranıyor: Arda Güler mi, Mbappe mi?
        10 numaraya varis aranıyor: Arda Güler mi, Mbappe mi?
        ABD'de ülkeye girişlere 'vize bütünlüğü ücreti' planı
        ABD'de ülkeye girişlere 'vize bütünlüğü ücreti' planı
        Galatasaray'dan Donnarumma bombası!
        Galatasaray'dan Donnarumma bombası!
        Sadece 1 günde kaçabileceğiniz 8 ada
        Sadece 1 günde kaçabileceğiniz 8 ada
        Samsun'da yaşandı! Korku dolu dakikalar!
        Samsun'da yaşandı! Korku dolu dakikalar!
        Tatil öncesi harcamalar katlandı
        Tatil öncesi harcamalar katlandı
        İklim krizi Ağrı Dağı'ndaki takke buzulunu da etkiledi!
        İklim krizi Ağrı Dağı'ndaki takke buzulunu da etkiledi!
        Japonya'da aşırı sağ rüzgarı
        Japonya'da aşırı sağ rüzgarı
        Klip çekimlerinde attan düştü
        Klip çekimlerinde attan düştü
        Otobüslerdeki koltuk kumaşları neden renkli?
        Otobüslerdeki koltuk kumaşları neden renkli?
        Yasak aşk ifşası alay konusu oldu
        Yasak aşk ifşası alay konusu oldu
        Haftada 4 gün! Çalışanların stresi azaldı, performansı arttı
        Haftada 4 gün! Çalışanların stresi azaldı, performansı arttı