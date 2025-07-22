BYD Macaristan'ı erteledi, Manisa'ya öncelik verdi

Çinli otomotiv üreticisi BYD cephesinde önemli bir gelişme yaşandı. Markanın, Türkiye'den daha önce duyurduğu Macaristan'daki fabrika yatırımını erteleme kararı aldığı, bunun yerine Türkiye'deki yatırımını hızlandırdığı öne sürüldü.

Reuters'a konuşan şirkete yakın kaynaklar, BYD'nin Macaristan'daki yeni elektrikli araç fabrikasındaki seri üretimi 2026 yılına kadar erteleyeceğini ve tesisi en az ilk iki yıl boyunca düşük kapasiteyle çalıştıracağını söyledi.

Edinilen bilgiye göre, Çin'li otomobil üreticisi Türkiye'de işçilik maliyetlerinin daha düşük olması sebebiyle Manisa'da inşa ettiği fabrikasında planlanandan daha erken bir tarihte otomobil üretmeye başlayacak. Bu kapsamda, BYD'nin Manisa'daki fabrikasında daha önce açıklanan üretim planlarının çok daha üzerinde bir rakama ulaşacağı da ifade ediliyor.

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Kaynaklar, BYD'nin Macaristan'ın güneyindeki Szeged'deki 4 milyar Euroluk fabrikasının 2026'da seri üretime başlayacağını ancak tüm yıl boyunca on binlerde kalan bir sınırlı adette üretim yapacağını aktarıyor.

Bu rakamın, tesisin daha önce duyurulan yılda 150 bin araçlık üretim kapasitesi çok küçük bir kısmı olacağı belirtiliyor. BYD, Macaristan'daki fabrikasının ilk yılın sonunda yılda 300 bin adetlik üretim yapacağını açıklamıştı.

MANİSA'DAKİ ÜRETİM ADETLERİ ARTACAK Macaristan'daki gelişmelerin ardından gözlerin çevrildiği Türkiye'de, BYD'nin 2026 sonunda üretime başlaması planlanıyor ve yıllık 150 bin otomobil kapasitesiyle Manisa'da otomobil üretmesi bekleniyor. BYD'nin Türkiye'deki yatırım tutarı ise 1 milyar dolar olarak açıklanmıştı. Son gelişmeler, Manisa'daki fabrikanın Macaristan'dan daha yüksek adette üretim yapacağını gösteriyor. BYD kaynakları, Manisa'daki tesisin 2027'de 150 bin adetlik kapasiteyi geçeceğini, ikinci kapasite artışının da 2028'de yapılacağını belirtiyor. BYD'nin Macaristan yatırımının arkasında AB'nin uyguladığı gümrük vergileri yatıyor. Avrupa'da sattığı tüm araçları Çin'den ithal eden BYD, kıtadaki yüzde 10 vergiye ek olarak toplamda yüzde 27 oranında gümrük vergisi ödüyor. REKLAM Türkiye'nin Gümrük Birliğine üye olması sayesinde, markanın Türkiye'deki fabrikasında üretilen otomobiller Avrupa'ya girişlerinde ek gümrük vergilerine maruz kalmayacak. Chery'den Samsun'a 1 milyar dolarlık yatırım BYD'nin 2024 yaz aylarında açıkladığı Türkiye yatırımının ardından, Mart 2025'te de bir diğer Çinli üretici Chery'den bir yatırım haberi gelmişti. Öyle ki, Chery'nin yıllık 200 bin adet araç üretim kapasitesine sahip bir tesise 1 milyar dolar yatırım yapacağı açıklanmıştı.