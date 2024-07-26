ÖTV'ye plug-in hibrit güncelleme

Otomobiller uygulanan Özel Tüketim Vergisi'nde (ÖTV) güncellemeye gidildi.

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, şarj edilebilir (plug-in) hibrit otomobillerin ÖTV oranları değişti.

Buna göre, motor silindir hacmi 1.6 litreyi geçmeyen plug-in hibrit otomobillerde, vergi matrahı 1 milyon 350 bin TL'yi aşmayanların ÖTV oranı yüzde 30'a indi.

Aynı motor hacmine sahip fakat matrah değeri belirtilen değerin üzerinde kalan plug-in hibritlerde ise ÖTV oranı yüzde 60 oldu.

Motor silindir hacmi 1.6 litreyi geçen fakat 1.8 litreyi geçmeyen ve bu şartı sağlayıp matrah değeri 1 milyon 350 bin TL'yi aşmayan plug-in hibrit otomobillerin yeni ÖTV oranı ise yüzde 70 oldu.

Plug-in hibritlerin yukarıda belirtilen ÖTV dilimlerine girmesi için, kilometre başına karbondioksit emisyonu 25 gramın altında, elektrikli menzil değerlerinin ise 70 ve üzerinde kilometrede olması şartı aranacak. REKLAM FİYATLARI DÜŞÜRECEK Yapılan güncellemenin fiyatlarda yaratacağı etkiye bakmakta da fayda var. 1 milyon 350 bin TL'lik matrah sınırını baz alırsak, matrah değeri 1 milyon 349 bin TL olan ve motor hacmi 1.6 litreyi geçmeyen bir plug-in hibrit otomobilin düzenleme öncesi satış fiyatı 2 milyon 910 bin TL idi. Şimdi ise, bu otomobilin ÖTV oranı yüzde 30'a düştüğünden, satış fiyatı da 2 milyon 100 bin TL'ye inecek.

ÖNCEDEN EN DÜŞÜK YÜZDE 80'Dİ Yapılan düzenleme öncesi, plug-in hibrit otomobillerin ÖTV oranı, araçta bulunan içten yanmalı motorun hacmine ve aracın matrah değerine göre belirleniyordu. Dolayısı ile, Türkiye'de satılan plug-in hibrit otomobillerde fiyatların artmasına bağlı olarak en düşük ÖTV oranı yüzde 80 olarak uygulanıyordu. Bu oran motor hacmi arttıkça yüzde 150'ye kadar çıkabiliyordu. ÇİNLİLER AVANTAJ SAĞLAYABİLİR Bu otomobillerin ÖTV oranlarındaki düşüş, ek yüzde 40 gümrük vergisine maruz kalan Çin üretimi otomobillere de avantaj sağlamış olacak. Eğer Çinli markalar, yüzde 30'luk dilime girebilecek modellerini Türkiye'ye getirebilirse, ek gümrük vergisine rağmen plug-in hibrit olmayan rakiplerine kıyasla önemli bir fiyat avantajı elde etmiş olacaklar.

Öte yandan, Türkiye'ye 1 milyar dolarlık yatırım kararı alan BYD'nin de plug-in hibrit modelleri bulunuyor. BYD'nin Türkiye'de de üretmeyi planladığı d-segment SUV modeli Seal-U DM-i, plug-in olması sebebiyle ÖTV oranında 50 puanlık düşüş yaşayacak. Bir diğer Çinli Chery de, bugüne kadar pazarda sunmadığı plug-in hibrit modellerini Türkiye'ye getireceğini daha önce açıklamıştı. Açıklamanın yapıldığı dönemde ÖTV oranı yüzde 80 olan bu otomobiller, şimdi ise yüzde 30'luk ÖTV dilimine girebilecekler. 202 başında Türkiye'de şirket kurulumunu tamamlayan bir diğer Çinli Lynk & Co. ise, sadece plug in hibrit modellerini Türkiye'ye getirmek üzere aylardır hazırlık içerisindeydi. ÖTV'de yapılan düzenleme ile, Geely bünyesindeki bu markanın da önümüzdeki günlerde araçlarının satışına başlaması bekleniyor.