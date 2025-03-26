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        Haberler Ekonomi Otomobil Chery'den Samsun'a 1 milyar dolarlık yatırım - Otomobil Haberleri

        Chery'den Samsun'a 1 milyar dolarlık yatırım

        BYD'den sonra bir Çinli otomobil üreticisi daha yatırım Türkiye'ye yapmaya hazırlanıyor. Çinli otomobil üretici Chery, Samsun'da yıllık 200 bin araç kapasiteli bir üretim tesisi kuracak. Yapılacak yatırımın büyüklüğü ise 1 milyar dolar olarak açıklandı

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 26.03.2025 - 18:00 Güncelleme: 26.03.2025 - 18:01
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        Chery'den Samsun'a 1 milyar dolarlık yatırım
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        Çinli otomobil üreticisi Chery'nin Türkiye yatırımının detayları belli oldu. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen "2030 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi ile Büyük Ölçekli Sanayi Yatırımları Tanıtım Programı"nda açıklanan detaylara göre, Chery paydaşları, Samsun'da yıllık 200 bin kapasiteli, yeni nesil elektrikli araçlar ve parçalarının üretimini gerçekleştirecek tesislerle mobilite teknolojilerine yönelik AR-GE merkezi kuracak.

        Toplam 1 milyar dolar olması hedeflenen yatırımlarla 5 binden fazla kişiye istihdam sağlanacak. Söz konusu yatırımlar mobilite teknolojilerine yönelik AR-GE merkezi ile desteklenecek.

        Reuters'ın haberine göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen törende Chery yetkililerine yatırımlarından dolayı teşekkür belgesi takdim etti.

        BYD DE YATIRIM AÇIKLAMIŞTI

        Geçen yıl dünyanın en büyük elektrikli araç üreticisi Çinli BYD firması ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı arasında, Türkiye'de yatırıma yönelik yaklaşık 1 milyar dolarlık anlaşma imzalanmıştı.

        Bu yatırımla yıllık 150 bin araç kapasiteli elektrikli ve şarj edilebilir hibrit otomobil üretim tesisi ile sürdürülebilir mobilite teknolojilerine yönelik AR-GE merkezi kurması öngörülüyor.

        2026 yılında üretime başlaması hedeflenen tesiste, 5 bin kişiye kadar doğrudan istihdam sağlanması planlanıyor.

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