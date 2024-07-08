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        Haberler Ekonomi Otomobil BYD'den Türkiye'ye yatırım: 1 milyar dolarlık imza atıldı - Otomobil Haberleri

        BYD'den Türkiye'ye yatırım: 1 milyar dolarlık imza atıldı

        Dünyanın en büyük elektrikli araç üreticisi BYD ile imzalar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılımıyla, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve BYD Yönetim Kurulu Başkanı Wang Chuanfu tarafından atıldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "2026 sonunda üretime başlaması hedeflenen tesiste 5 bin kişiye doğrudan istihdam planlanıyor" denildi. BYD'nin Türkiye'de yaklaşık 1 milyar dolar yatırımla, yıllık 150 bin araç kapasiteli elektrikli ve şarj edilebilir hibrit otomobil üretim tesisinin yanında sürdürülebilir mobilite teknolojilerine yönelik Ar-Ge merkezi kurması da öngörülüyor

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 08.07.2024 - 17:07 Güncelleme: 08.07.2024 - 17:59
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        BYD'den Türkiye'ye yatırım: 1 milyar dolarlık imza atıldı
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan dünyanın en büyük elektrikli otomobil üreticisi BYD Yönetim Kurulu'nu Dolmabahçe'de bulunan çalışma ofisinde kabul etti. Kabulde yeni nesil araç yatırımı için imza töreni düzenlendi.

        Çinli otomotiv deviyle imzalar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılımıyla, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve BYD Yönetim Kurulu Başkanı Wang Chuanfu tarafından atıldı.

        Yapılan anlaşma çerçevesinde, BYD’nin Türkiye’de yaklaşık 1 milyar dolar yatırımla, yıllık 150 bin araç kapasiteli elektrikli ve şarj edilebilir hibrit otomobil üretim tesisi ile sürdürülebilir mobilite teknolojilerine yönelik Ar-Ge merkezi kurması öngörülüyor. 2026 sonunda üretime başlaması hedeflenen tesiste 5 bin kişiye kadar doğrudan istihdam sağlanması planlanıyor.

        "Türkiye’nin eşsiz avantajları ile Avrupa’ya ulaşılacak"

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        BYD tarafından Türkiye’nin tercih edilmesine ilişkin yapılan açıklamada ise "Türkiye'nin gelişen teknoloji ekosistemi, güçlü tedarikçi tabanı, olağanüstü konumu ve nitelikli iş gücü gibi sahip olduğu eşsiz avantajlar sayesinde, BYD'nin bu yeni üretim tesisine yaptığı yatırım, markanın yerel üretim yeteneklerini daha da geliştirmekte ve lojistik verimliliği artıracaktır. Bölgede yeni enerji araçlarına yönelik artan talebi karşılayarak Avrupa'daki tüketicilere ulaşmayı hedefliyoruz"denildi.

        "Türkiye küresel yatırımlar için cazibe merkezi"

        Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, yaptığı açıklamada "Elektrikli araç ve batarya

        teknolojilerinde lider küresel marka BYD’nin ülkemize yatırım kararı almasından memnuniyet duyuyoruz. Bu yatırım kararı, Aralık ayında Çin'e yaptığımız ve BYD'nin 110.000 mühendisiyle günde 32 patent ürettiğine bizzat tanık olduğumuz ziyaretten bu yana uzun süredir devam eden görüşme ve istişarelerin ürünüdür. Yeni teknolojileri ve Ar-Ge'yi Türkiye'ye getirme çabalarımız, ülkemizin yalnızca uluslararası yatırımlar için bir merkez değil, aynı zamanda bir inovasyon ve ileri yeşil teknoloji merkezi olma potansiyelini de vurgulamaktadır. Yeni nesil araçların yüksek yerli katma değerle üretimine yönelik bu yatırım, otomotiv sektörümüze güç katacak. Avrupa’nın en büyük üçüncü otomobil üreticisi olan Türkiye’de, 35 milyar doların üzerinde yıllık tutar ile ihracatın lider sektörü olan otomotiv sektöründe yeni nesil ve çevre dostu elektrikli araçlara yönelik dönüşümü öncelikli bir hedef olarak görüyoruz. Bu kapsamda milli markamız Togg, ülkemiz için öncü bir adım olmuştur. Ülkemizde üretim yapmakta olan diğer markaların da elektrikli araçlara yönelik yatırımları bakanlığımızca desteklenmektedir. Elektrikli araçların yaygınlaşmasını destekleyici önemli unsurlardan biri olan şarj istasyonlarının tüm şehirlerimizde hızla yaygınlaşmasını sağladık. Türkiye, yeni yatırımlarla otomotiv sektöründe dönüşümün lider ülkesi olacak" dedi.

        "Türkiye’nin otomotiv başkenti olma iddiasını perçinledi"
        "Türkiye’nin otomotiv başkenti olma iddiasını perçinledi"

        Türk otomotiv sanayi için tarihi bir güne şahitlik ettiklerini belirten Kacır ayrıca "Otomotiv

        sektöründe sekizi küresel marka olmak üzere on üç marka üretim yapıyor. 2002 yılında toplam 300 bin araca yakın olan üretimimiz, geçtiğimiz yıl 1 milyon 400 bini aştı. Mevcut üreticilerimizin kapasite artışlarını her daim destekledik. Bunun yanında, ülkemize yeni marka yatırımları çekmek için de gayretlerimizi artırdık. BYD’nin yatırım kararı, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde sürdürdüğümüz yatırımcı dostu politikaların ve yatırımlara sunduğumuz desteklerin sonucudur. Türkiye, yatırımcılar için Gümrük Birliği yoluyla Avrupa pazarına ve yirmi üç ülkeyle imzalamış olduğu serbest ticaret anlaşmalarıyla pek çok ihracat pazarına erişim kapısıdır. Türkiye’ye güvenen ve yatırım yapanlar kazanmaya devam edecektir" ifadelerini kullandı.

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