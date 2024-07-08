İTO Başkanı Avdagiç'ten BYD değerlendirmesi

İTO Başkanı Şekib Avdagiç Çinli otomotiv firması BYD'nin Türkiye'ye 1 milyar dolarlık yatırım yapma kararına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Avdagiç sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Çinli BYD’nin “Made in Türkiye” yatırımı hayırlı olsun. BYD'nin Türkiye’de kuracağı fabrika ve mobilite AR-GE merkezi, ek gümrük vergisinin konuşulduğu süreçte iki taraf için “win-win” bir ortaklık oldu" ifadelerini kullandı.

1 milyar dolarlık bu yatırımın, Togg ile başlayan yeni nesil araç çağında da Türkiye’nin Avrupa'nın otomotiv başkenti olma iddiasını perçinlediğini ifade eden Avdagiç şöyle devam etti: